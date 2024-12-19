棒球豐收年！各級棒球奪五冠 中國信託與臺灣同享榮耀

2024年是臺灣棒球豐收年，也是中國信託集團贊助五級棒球開花結果的一年。繼今年10月，中信兄弟棒球隊在中華職棒總冠軍戰勇奪隊史第10座冠軍獎盃，19日下午由中國信託集團贊助的臺中台壽霸龍隊也在爆米花聯盟冠軍戰，奪下隊史首冠。

中國信託金融控股公司為臺灣首家支持五級棒球運動的企業，長期投入資源，扶植偏鄉棒球隊、培育優秀球員及贊助國際賽事。中國信託慈善基金會推動的「愛接棒計畫」目前資助全臺28支少棒及青少棒球隊，一圓偏鄉孩子的棒球夢。中國信託商業銀行已連續十年冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽（簡稱「中信盃黑豹旗」），並列入U18青棒國手選拔的參考賽事，今年中信盃黑豹旗的報名隊伍更成長到213隊，創下歷史新高。

中國信託金控（2891）董事暨中華民國棒球協會理事長辜仲諒多年來扮演領頭羊角色，多次表示參與團體運動是非常重要的教育，從團體運動可學習團隊合作和犧牲小我、完成大我的精神。辜仲諒董事親力親為推展臺灣棒球運動發展，在少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒都是關鍵推手，在中華隊征戰各個國際棒球賽事時，更是激勵團隊奮戰到底、為國爭光的堅強後盾。

中華隊今年在國際賽事亦相繼告捷，包括U12亞洲少棒錦標賽、U18亞洲青棒錦標賽、世界12強棒球錦標賽皆勇奪冠軍，U15也奪下世界盃青少棒錦標賽季軍。

除了支持五級棒球運動，中國信託集團長年贊助國際棒球賽事，力挺中華隊征戰世界舞臺，包括2023年贊助「世界棒球經典賽A組預賽」、「第三十屆亞洲棒球錦標賽」及「2024年世界12強棒球錦標賽B組預賽」，中國信託集團將持續支持中華隊征戰國際棒壇，讓世界透過棒球看見臺灣。