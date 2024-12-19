新青安持續降溫 11月受理戶數連六個月減少

新青安房貸最新統計出爐，11月受理4,333戶、月減5.7%，連續第六個月呈現月減，自財政部加強查核及央行管控銀行房貸等因素影響下，受理減少、遞延核貸狀況持續，申辦熱度持續降溫。

財政部19日公布新青安11月受理戶數4,333戶，金額337.9億元、月減8%；受理戶數為新青安去年8月上路以來次低水準、僅次於假期性因素的今年2月春節期間4,003戶，且是自今年6月以來，連續六個月落入月減格局。

至於撥貸戶數則為5,015戶，金額402.9億元，均較上月微增，但仍是新青安上路以來第四低，國銀主管表示，10月多放兩天颱風假上班天數減少，影響對保等時程致單月撥貸案件減至400億元以下。因此，整體來說新青安仍持續降溫。

八大公股行庫中，臺銀、土銀仍維持撥貸戶數單月千戶以上，其餘六大行庫僅剩台企銀（2834）、合庫銀超過500戶。土銀則是受理與核貸數連續第二個月超越原本的承作冠軍臺銀，顯示多數公股行庫房貸滿水位與流量控管下，土銀因身為不動產專業銀行、不受銀行法72-2限制等，使得其他行庫排隊案件轉進土銀。

截至今年11月，新青安上路已16個月，核貸逾7,193億元，幫助9萬戶成家。財政部於本周公股金融事業例行季會中持續督促行庫落實新青安貸前審核及貸後管理，並儘快處理查核出的違規案、追回利息補貼。