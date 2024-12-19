快訊

力阻3法案三讀過關！綠委突襲破窗佔領主席台 陳玉珍遭攔場外怒嗆

檢方結案倒數！柯文哲「抬頭挺胸」應訊答辯 逾5hr後還押看守所

父子同喪火場…廖姓水電包工頭組慘遇大火 小組5人全罹難

北富銀完成企業客戶綠電團購 創台灣金融業首例

中央社／ 台北19日電

為協助中小企業綠色轉型，富邦金旗下台北富邦銀行今天舉行企業客戶綠電團購簽約典禮，與再生能源售電業者陽光伏特家合作，協助中小企業客戶成功完成綠電團購，開啟中小企業採購綠電新模式。

全球永續浪潮來襲，企業綠電需求日益攀升，不過，北富銀在行內對近1500家中小企業發起永續調查，結果顯示逾2成企業有購買綠電需求，但因無適合購電管道或缺乏綠電轉供規劃所需技術及專業人才，以致無法順利採購綠電。

有鑑於此，北富銀與陽光伏特家合作發起中小企業綠電團購，希望協助客戶解決購電瓶頸，創下全台金融業首例。

北富銀法人金融總處總處長莊慧玫表示，為順利完成此次綠電團購，北富銀與陽光伏特家共同舉辦團購說明會，幫助企業認識綠電交易模式及市場概況，同時引導企業規劃逐年綠電目標，並透過團購以量制價，希望讓企業以相對實惠價格採購綠電。

此次綠電團購專案，北富銀協助世豐螺絲、金元福包裝、胡連精密、璟鋒工業、寬仕工業及富致科技等6家企業與陽光伏特家簽訂企業購售電協議（CPPA），5年共約採購1700萬度綠電。

中小企業 團購 綠電

延伸閱讀

報告：台電買下國內多數綠電 RE100會員採購量僅5%

【重磅快評】風電大豐收 台電樂不可支？

超商雙雄出招 搶團購商機

桃園7水資源中心年度綠電 可供6566戶1個月家庭用電

相關新聞

建商借錢變難？金管會不動產金檢寶劍出鞘 劍指這兩項

金管會宣布，2025年上半年將對本國銀行、信合社和票券做不動產放款專案金檢，檢查重點將新增兩大項，一、建商周轉金移做建融...

財部最新報告曝光！三大租賃業者 這家平均貸款利率接近10%

財政部已向立法院財委會提交「公股銀行對融資租賃業授信審核及貸後管理」最新報告，其中透過八大行庫了解，提出三大租賃公司的對...

11月這些房貸數據出爐 讓央行沒再加碼打炒房！

中央銀行19日公布兩項與房市數據，分別是11月五大銀行新增房貸，以及全體國銀房貸及建築貸款餘額，數據均顯示，國內房市交易...

新青安持續降溫 11月受理戶數連六個月減少

新青安房貸最新統計出爐，11月受理4,333戶、月減5.7%，連續第六個月呈現月減，自財政部加強查核及央行管控銀行房貸等...

銀行房貸業務陽奉陰違 央行金檢抓出這幾樣缺失態樣

中央銀行總裁楊金龍19日表示，央行要求銀行提出自主管理不動產貸款具體改善方案，並督促銀行積極落實外，近期央行進行專案金檢...

金管會信心喊話 房貸族還有1.86兆元可貸

銀行對於房貸還有多少房貸額度？銀行局副局長侯立洋今日指出，目前依銀行法第72條之2規定為26.7%，距離上限的30%的間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。