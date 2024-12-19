北富銀完成企業客戶綠電團購 創台灣金融業首例

為協助中小企業綠色轉型，富邦金旗下台北富邦銀行今天舉行企業客戶綠電團購簽約典禮，與再生能源售電業者陽光伏特家合作，協助中小企業客戶成功完成綠電團購，開啟中小企業採購綠電新模式。

全球永續浪潮來襲，企業綠電需求日益攀升，不過，北富銀在行內對近1500家中小企業發起永續調查，結果顯示逾2成企業有購買綠電需求，但因無適合購電管道或缺乏綠電轉供規劃所需技術及專業人才，以致無法順利採購綠電。

有鑑於此，北富銀與陽光伏特家合作發起中小企業綠電團購，希望協助客戶解決購電瓶頸，創下全台金融業首例。

北富銀法人金融總處總處長莊慧玫表示，為順利完成此次綠電團購，北富銀與陽光伏特家共同舉辦團購說明會，幫助企業認識綠電交易模式及市場概況，同時引導企業規劃逐年綠電目標，並透過團購以量制價，希望讓企業以相對實惠價格採購綠電。

此次綠電團購專案，北富銀協助世豐螺絲、金元福包裝、胡連精密、璟鋒工業、寬仕工業及富致科技等6家企業與陽光伏特家簽訂企業購售電協議（CPPA），5年共約採購1700萬度綠電。