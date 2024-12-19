永續報告書編制明年上路 IR Trust 三箭齊發拚 ESG 顧問業務倍數成長

IR Trust歷經一年產能滿載的業務沉潛期，持續以將近百家上市櫃公司客戶基礎站穩台灣最大ESG顧問公司地位。在公司內部招募新人與管理組織重新調整後，目前公司已順利解決產能瓶頸的限制、並將於明(2025)年再次加速業務成長的腳步，鎖定ESG顧問業務項目力拚倍數以上的成長。

IR Trust目前主力業務包括投資人關係（IR）顧問服務、媒體廣告與 ESG 顧問三大領域，自2023年底因人力不足使得整體產能無法放大，今年以來始終保持暫停新增客戶的經營策略，即便如此，今年以來在三大業務領域整體仍成長了約15％之多，主要成長動能來自於集團客戶轉投資與旗下子公司、集團公司以及新掛牌公司等的業務挹注，經過一年時間的新人招聘、內部訓練以及工作流程調整等內部管理優化，目前IR Trust已順利解決產能瓶頸問題，預計將從明年起重新啟動業務衝刺的經營策略，並將力拚ESG顧問業務的倍數成長。

IR Trust共同創辦人張容甄指出，今年以來公司經營重心雖並未放在業務衝刺，但營運表現卻大有斬獲，除了首季的投資論壇成功吸引國內外高達逾200 位投資機構法人出席參與，同時也成功協助5家集團子公司與公發公司新登錄興櫃及上市櫃掛牌，掛牌成功率達到100％。下半年所舉辦台灣最大的年度ESG論壇也延續一直以來的口碑，再度以超過350人次的全場爆滿順利落幕，獲得相當多的ESG顧問業務洽詢。預計2025年公司的業務成長重心將鎖定在ESG顧問業務方面，挑戰倍數以上的成長。

張容甄並表示，台灣ESG的各項標準與規定已逐漸成熟，且上市櫃公司在永續報告書的公告進度上已有明顯超前達陣的趨勢，使得上市櫃公司對於能夠提供全面、專業以及完整的ESG顧問服務接受度逐步打開，IR Trust除了自身在ESG專業領域耕耘多年，具有良好機構投資法人溝通基礎，並與台灣領導地位的律師事務所、會計師事務所等多方夥伴合作，提供完整ESG一站化的顧問服務平台，未來也將憑此競爭利基，在既有客戶以及新客戶雙向同步推動業務，創造公司未來營運成長動能。

展望2025年，IR Trust看好公司三項主要業務將可望三箭齊發，共同成長，其中又以ESG顧問業務的成長性最高。張容甄指出，在投資人關係（IR）顧問業務方面，將鎖定集團客戶、新掛牌等作為主要發展重點；其次在媒體廣告業務上，主要著重在公司內部客戶的交叉行銷策略，最後針對ESG顧問業務，除了將深化既有合作夥伴的合作外，也將透過公司既有客戶基礎的交叉業務推廣，創造公司新一波的營運成長動能。