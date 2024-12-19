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金管會：銀行不動產放款空間逾兆 未來1年房貸無虞

中央社／ 台北19日電

立委關注，若以銀行目前不動產放款平均比率來看，所剩額度有限，恐無法支應預售屋貸款需求。金管會今天表示，依今年10月底資料，估銀行還有新台幣1.86兆元不動產放款動能，可支應未來一年民眾購置住宅貸款需求。

民進黨立委郭國文今天在立法院財政委員會質詢時關注，若以目前依銀行法第72條之2規定設算的銀行不動產放款平均比率來看，對照內政部截至10月底資料顯示預售屋尚有逾11萬筆，銀行剩餘房貸額度恐相當吃緊。

金管會主委彭金隆說明，金管會與內政部有密切蒐集資料並對明年進行預估，現在金管會每週監控全台房屋貸款金額，趨勢上呈現下降；金管會不預測房價，主要關注重點在於管控銀行風險，將會與財政部及央行嚴密監控。

金管會銀行局副局長侯立洋傍晚在例行記者會表示，按銀行法第72條之2規定設算，截至今年10月底止，扣除土銀及輸銀以外的36家本國銀行不動產放款平均比率為26.7%，距離法定上限30%，預估還有1.86兆元不動產放款動能，可支應未來一年購置住宅貸款需求。

侯立洋指出，金管會有向內政部了解，依內政部預估今年9月至明年8月預售屋辦理登記的銷售數據，假設預售屋完成登記後向銀行貸款，考量一定房貸成數，銀行1.86兆元不動產放款額度應可因應民眾需求。

侯立洋也提到，銀行法第72條之2規定採比率控管，銀行可動態調整，包括增加存款或發行金融債以拉高分母，或對現有放款進行配置調整，優先增加購置住宅貸款額度。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條；銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%或28.5%作為內部警戒值。

侯立洋表示，自央行今年9月實施新一波選擇性信用管制措施後，房屋交易市場及民眾買賣意願均有下降，金管會已請銀行針對首購族及自用住宅優先提供貸款，金管會將持續關注自用住宅可貸剩餘額度及銀行法第72條之2比率變化，視情況採取適當措施。

內政部 金管會 預售屋

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