銀行房貸業務陽奉陰違 央行金檢抓出這幾樣缺失態樣

中央銀行總裁楊金龍19日表示，央行要求銀行提出自主管理不動產貸款具體改善方案，並督促銀行積極落實外，近期央行進行專案金檢時，發現銀行有三大類、七小項的主要缺失態樣；未來將持續加強辦理銀行不動產貸款業務金檢外，也會要求銀行落實央行規定及改善缺失。

央行提出的缺失態樣包括，第一，貸款成數超過法定上限，借款人支付購屋或購地價款的資金，來自承貸銀行的購屋或購地地貸款及另一筆貸款，如周轉金貸款，兩筆貸款合計的貸款成數超過法定上限。

第二，利用其他名目貸款，如周轉金。央行發現其中有三小項的缺失態樣，首先是辦理購屋或購地貸款，另核予借款人其他貸款額度(如周轉金) ，並納入擔保品抵押設定，有以其他名目增加貸款金額之情形；其次是借款人辦理購屋貸款，另核予透支或理財周轉金等其他貸款，供借款人償還每期應攤還本金或本息，變相給予寬限期；第三是借款人以第1戶房貸的房屋增貸周轉金，資金用以償還該購屋貸款，以規避新購房屋應適用第2戶貸款限制。

第三，其他缺失方面，包括了三小項，一是承作購地貸款，應保留一成俟動工興建後撥貸，惟有保留不足一成情形；其次，辦理自然人第2戶購屋貸款，借款人無實質換屋需求，銀行仍給予換屋協處措施；三，辦理購屋貸款，擔保品為預售屋，距建物完工日期尚久，即預先收取借款人貸款申請書並錄案，以適用錄案日的較高貸款成數上限。