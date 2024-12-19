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建商借錢變難？金管會不動產金檢寶劍出鞘 劍指這兩項

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者宋健生攝影
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者宋健生攝影

金管會宣布，2025年上半年將對本國銀行、信合社和票券做不動產放款專案金檢，檢查重點將新增兩大項，一、建商周轉金移做建融的合理性，二、餘屋貸款資金用途與流向的控管，金檢對象則是不動產放款集中度較高者金融機構。

金融圈認為，金管會金檢重點已盯上「建商周轉金」、「建商餘屋貸款」兩大項，要銀行確實落實貸後管理、確認申貸用途是否相符，恐壓縮建商資金周轉的空間，建商借錢恐變難。

2024年金管會已對6家國銀、5家信合社、3家票券商做不動產放款專案金檢，2025年預計上半年啟動，金檢家數還在規劃中，篩選標準會鎖定不動產放款、或是建融比率高者。

檢查局副局長賴欣國說，新增兩項不動產放款金檢，一是建商周轉金移做建融的合理性。

他說，例如建商跟銀行申貸資金用途是營運周轉金，之後卻轉做建融，這時候銀行需了解申貸用途是否相符，或是本來免列入72-2條不動產放款限額，最後與用途不符，就會要求銀行做加強控管。

二、餘屋貸款資金用途與流向的控管。賴欣國說，很多建商透過餘屋貸款從銀行取得資金，但實際流向卻是再投入不動產。

他說，銀行需確認建商營運周轉金申請額度是否合理，或是使用授信額度卻都沒還款，餘屋貸款餘額居高不下，又或是還款來源不明確，及餘屋貸款銷售計畫不具體也不理想等，都需要注意。

建商 金管會

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