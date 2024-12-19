公股銀授信融資租賃業查核結果出爐 無轉放款給建商

立委日前要求財政部提交公股銀行對融資租賃業授信審核及貸後管理報告，據報告指出，公股銀行就融資租賃授信戶查核結果，經審視該等授信戶撥貸後金流，並無將融資款項貸予關係企業，以供其關企從事車貸、先買後付（BNPL）業務或融資予建商等情事。授信戶資金用途，經公股銀行查證尚無違反融資目的，故無後續對授信戶調高利率、縮減額度及收回貸款等情形。

公股銀行對融資租賃業授信，以項目性質及餘額變化觀察，今年10月底對融資租賃業授信餘額較同年6月底略有增加，主係三大租賃公司因發展綠色授信業務（+39.26億元），致有增長趨勢；另週轉金貸款（不含綠色授信）10月底餘額則較6月底減少36.07億元。

報告指出，有關國內三大融資租賃公司承作不動產融資業務，據中租（5871）、裕融（9941）公司對外說明，業務行為均遵守中央銀行信用管制及主管機關對不動產授信相關規定，且放款對象分散，不動產業占比低；和潤（6592）表示，其土建融授信比重趨近於零。

短、中期營運週轉金核貸方面，公股銀要求授信戶提供相關交易文件，如租賃契約或客票或應收帳款等，經檢視其合理性，始得撥貸；並儘可能要求授信戶於撥貸銀行直接匯付交易文件之對造為原則，以利確實掌握金流與申貸用途相符 。

財部報告結論指，公股銀行承作授信業務，向由各銀行本於業務自主及公司治理原則，衡酌金融專業，遵循相關金融法規、徵授信規範及授信5P原則，於風險可控下審慎評估辦理。經公股銀行審視其融資租賃業授信戶撥貸後於各該行資金流向，尚無發現有將融資款項貸予關係企業，以供其關係企業從事車貸、BNPL業務或融資予建商等情事，授信戶資金用途，則尚無違反融資目的。