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財部最新報告曝光！三大租賃業者 這家平均貸款利率接近10%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
財部最新報告指出，三大租賃業者這家平均貸款利率接近10%。圖／聯合報系資料照片
財部最新報告指出，三大租賃業者這家平均貸款利率接近10%。圖／聯合報系資料照片

財政部已向立法院財委會提交「公股銀行對融資租賃業授信審核及貸後管理」最新報告，其中透過八大行庫了解，提出三大租賃公司的對客戶平均放款利率，統計顯示，最高的為中租平均9%，裕融居次為7%至8%，和潤則為5.5%至6.5%。

財政部也說明，其中，中租的9%是平均應收帳款利率，裕隆和和潤都和車貸有關，而裕融的7%至8%，則為中古車借款利率，至於新車，則由於來自車廠補貼，消費者多數利率為0。

財政部也提交八大行庫對於融資租賃公司的授信變化。統計顯示，截至今年10月底止，對全體租賃融資業者的授信，從6月底的1029.62億增至1032.37億，周轉金則從914億降至877.95億；若觀察分布，則對三大融資租賃公司的授信從6月底的478.11億增至10月底562.46億，不含三大，也就是其他融資租賃業者的授信則從551.51億降至469.91億，顯示在這波授信控管中，資金流向大型的租賃融資公司。

報告也指出，政院在8月22日召開的跨部會議上，已確定對融資租賃公司三階段納管，這三階段包括： 1. 第一階段由金管會將資本額達一定規模以上的上市櫃融資租賃公司，亦含所屬融資租賃子公司，依金融消費者保護法第3條規定指定為金融服務業，予以納管；2. 第二階段將台北市租賃公會所屬會員納入金保法納管，包括金融機構轉投資的融資租賃子公司此階段亦納管；3. 長期由金管會評估研訂融資公司專法的可行性。

財政部提到，對於金管會12月13日函示規範銀行對融資租賃公司授信的4項管理措施，包括覈實辦理徵授信審核，定期追蹤資金流向、融資用途如屬對不動產業資金融通，銀行應瞭解融資租賃公司相關風險控管機制，且需遵守央行房市管制規定，如屬對不動產資金融通，應併計入銀行不動產總量管制，對融資公司其他授信部分，要求其切結或承諾，不得流用至不動產業相關資金融通，財部亦將督請公股銀行依該會所訂相關規範落實辦理，避免房地產市場過熱可能導致風險。

財政部也指出，已要求八大行庫追蹤並查證貸後金流，審視授信戶撥貸後於銀行的資金流向，並注意授信戶撥貸款項是否流入關係人帳戶，如其負責人、 負責人親屬或未有實質交易之關係企業，或與申貸用途不相符合，例如週轉金借款流用於資本性支出或交易行為是否存在。

另一方面，財政部也坦言貸後管理的確有「死角」，這死角來自於融資租賃授信戶於撥貸後，因帳戶內資金來源多元，倘資金匯出至他行者，其資金流向查察有所困難，而且，目前未開放跨金融機構查詢的資金流向作業：「公股銀行僅能查核該授信戶留存於自家銀行運用的資金用途。」而且，依銀行法第48條第2項規定，銀行對於客戶的存款、放款或匯款等有關資料，有保密責任，因此一旦款項匯出至他行後，銀行即無法追查。

財政部 金管會

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