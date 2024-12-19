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11月這些房貸數據出爐 讓央行沒再加碼打炒房！

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行。路透
中央銀行。路透

中央銀行19日公布兩項與房市數據，分別是11月五大銀行新增房貸，以及全體國銀房貸及建築貸款餘額，數據均顯示，國內房市交易出現降溫跡象。

央行公布，11月代表民眾購屋需求的國銀房貸餘額為11兆5億元，月增713億元，年增率10.76%，為五個月新低；建商推案信心指標建築融資餘額為3兆4,400億元，月減195億元，年增率4.13%，為三個月低點。

央行官員指出，國銀房貸與建築貸款年增率持續縮減，主因為建物買賣移轉棟數減少，以及建商推案維持保守觀望態度。

央行指出，11月新青安房貸餘額為1兆1,937億元，月增320億元，占房貸餘額的比重從前一個月的10.63%上升至10.85%。

央行也發布台灣銀行等五大銀行的新增房貸；五大銀行11月新增房貸為943億元，月增67億元，新增房貸利率2.209%，連兩月上漲並創2009年1月以來、近16年新高，月增0.08個百分點。

對於五大銀行新增房貸增加，央行經研處副處長曹體仁說明，時序接近年底，部分地區湧現新屋交屋潮，加上11月工作天數比10月多了兩天，促使新增購屋貸款略增。

至於房貸利率走揚，主因為包括央行在內的健全房市措施逐漸發酵，且部分銀行的不動產貸款集中度較高，為控管不動產貸款過於集中風險而調升房貸利率。

央行官員指出，11月六都買賣移轉棟數月增0.92%，但年減15.33%，且六都買賣移轉棟數年增率近幾個月均維持縮減趨勢，顯示房市交易略見降溫、觀望氣氛濃厚。

在房價方面，11月象徵中古屋行情的信義房價指數，大台北地區月減0.4%、已連兩月衰退，年增率為8.83%，顯示大台北地區房價略見鬆動。

央行指出，新青安房貸占五大銀行新增房貸的比重，從前一個月的32.64%上升為33.58%，顯示銀行在辦理房貸業務時，會優先承做自住與首購族。

央行 新青安房貸

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