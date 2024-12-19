金管會信心喊話 房貸族還有1.86兆元可貸

銀行對於房貸還有多少房貸額度？銀行局副局長侯立洋今日指出，目前依銀行法第72條之2規定為26.7%，距離上限的30%的間距，還有1.86兆放款動能，因此預估未來預售屋登記等金額來計算，銀行胃納量應該吃得下，銀行局已請銀行貸款額度優先給自住、首購的民眾作房貸。

不過，銀行業者則指出，上述尚有1.86兆的空間，其實相當大的一塊已被「已准未動用」的建商額度給占滿，至少超過一半以上，因此，銀行實際可用於作房貸的金額，恐怕遠低於1兆。更何況，若銀行存款減少，承貸空間將更受壓縮。

立委郭國文則估算，倘若以11萬7815筆預售屋，每戶1千萬房貸計算，共有1.178兆未來的房貸需求量，警戒水位就超過28.5%，再把其他排除條款、預售屋潛在房貸金額加入，已破30%了，因此他質疑，恐怕未來買預售屋的貸不到房貸。