詐騙猖狂 金管會明年「防詐」專案金檢六大重點出列

詐騙猖狂，金管會明年不但要對銀行業的防詐「專案金檢」，同時已有六大重點出列，其中銀行是否設置有力的預警指標來防詐，以及確實透過灰名單機制來掌握警示帳戶，均列入重點。

金管會的明年金檢三大重點，包括了防詐、建商金流控管、以及ETF行銷的網紅管理。其中，金管會對VASP增修「防制詐騙」檢查重點，且將規畫VASP的專案金檢，目前已金檢完10家VASP業者，消費者保護與防詐措施，例如詐騙帳號的管控等。

而上述和防詐有關的重點，檢查局副局長賴欣國也進而說明，「防詐」將辦專案金檢，重點包括了6大項：1. 是否落實執行洗錢防制辦法；2. 不法的預警指標提醒；3. 臨櫃關懷提問落實的情形；4. 灰名單執行情況；5. 企業戶開立帳號審查作業；6. 高風險外籍人士帳戶審查控管。賴欣國也表示，今年檢查局已先對警示帳戶偏高的6家國銀進行專案金檢。

此外，壽險業作利變或投資型保單明年將續作金檢，其中，利變型今年就已入列金檢標的，明年將持續，對此賴欣國說明，宣告利率的行銷等資訊揭露，和是否執行區隔化的資產管理，都將為金檢所關注重點。