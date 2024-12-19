西班牙詐騙男在8銀行開戶 金管會通令國銀強化驗身境外客戶

西班牙籍男子奧納德在義大利涉嫌金額高達3000萬歐元、等值逾10億的詐騙案，結果在台灣5年來又開公司，還在多家銀行開戶，銀行局長莊琇媛今日上午在財委會備詢時證實，國內總有8家銀行為該男子開戶；銀行局副局長侯立洋則說，已在11月22日發函銀行公會，要求全體國銀要對境外人士的開戶強化三大處理，包括回溯進行KYC。

侯立洋指出，金管會在11月22日已發函銀行公會，通令全體國銀要求銀行日後對境外人士開戶及授信，強化三大處理，包括：1. 遣送出境的人士，已是高風險群，銀行要持續審查客戶身份，包括了解財富與資金來源，同時必要時也要暫停業務往來；2. 若客戶在開戶之後沒通知代表人變更，也要透過定期審查時點，來了解該公司是否變更代表人，加強比對姓名及名稱檢核，負面新聞查詢等等；3. 金管會將洽銀行來了解相關處理的事宜。

其中對於這8家為上述涉詐潛逃的西班牙男子開戶的銀行，金管會更將進一步要求這8家銀行對KYC等回溯清查；至於為何該男子應該已被列入黑名單資料庫，但仍開戶成功，侯立洋認為，一方面是黑名單可能也會因為放入資料庫的時間差，而使銀行在進行KYC時發生疏漏，另一方面主要因為公司在銀行開戶時，代表人並非該外籍人士，且開戶之後未通知代表人變更，銀行未查覺當初開戶的公司戶代表人已經更換。

侯立洋表示，目前這8家銀行已對該西班牙男子暫停業務往來或加強監控，且已要求銀行未來必須加強對境外客戶的姓名和名稱的檢核，尤其疑有高風險的情形，更要確認客戶身份，是否疑似資恐和洗錢。