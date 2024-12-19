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Fed將放緩降息股匯雙殺 新台幣爆量重貶收32.668元

中央社／ 台北19日電
新台幣示意圖。 路透
新台幣示意圖。 路透

美國聯準會（Fed）明年可能放緩降息步調，股匯全嚇趴，台股今天下跌逾200點，新台幣盤中更一度重貶近2.5角，尾盤貶幅收斂，新台幣兌美元收32.668元，仍重貶1.87角，創下逾4個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆量到32.555億美元。

Fed明年可能放緩降息步調，美股道瓊工業指數重挫1123.03點，台股今天一度下跌逾400點，跌破23000點，午後跌勢收斂，終場下跌236.42點，加權指數終場收在22932.25點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超415.76億元。

外匯交易員表示，今天外資匯出不少，盤中一度重貶近2.5角，央行也有適度調節，最後貶幅才有所收斂；新台幣兌美元今天開盤價為32.55元，最高32.55元、最低32.726元，最後收32.668元。

外界關注央行匯市調節狀況，央行總裁楊金龍今天在理監事會後記者會上表示，美國聯準會（Fed）點陣圖出爐後，有不少shock（驚嚇）。非美貨幣今天都走貶不少，台灣自然難以倖免，但是新台幣貶幅相對還好，央行持續注意資金流動狀況。

根據央行臉書統計，美元指數走揚1.01%，非美貨幣一片倒，日圓重貶1.85%，韓元大貶0.99%，歐元貶0.96%，新加坡幣貶0.82%，新台幣貶0.57%，人民幣小貶0.19%。

央行 新台幣 美國聯準會

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