銀行金融檢查 防制詐騙與資安成重點

銀行防制詐騙，將是金管會明年檢查重點！金管會19日公布「114年度金融檢查重點」，包括詐騙、不動產授信風險管理，不動產還新增「建商周轉金」與「餘屋貸款資金用途」，避免資金遭不合理使用。金管會還預告，近日將公告日本為我國承認之境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地。

防詐將單獨檢查

114年度金融檢查重點以「防制詐騙」、「不動產授信風險管理」、「金融消費者權益保護」、「公司治理」及「資通安全」等議題列為特別關注領域。其中，預防及遏止不當利用金融服務從事詐欺犯罪，金管會針對本國銀行、信用合作社、專營電子支付機構及VASP增修「防制詐騙」之檢查重點，並單獨列為檢查主題項目。

另外，為瞭解金融機構對不動產授信風險之控管情形，本國銀行、信用合作社、票券金融公司新增「建商周轉金移做建築使用之合理性」、「餘屋貸款資金用途與流向之控管」之檢查重點。促進投信公司自律，強化管理網紅廣告行為，投信公司新增ETF廣告行銷之辦理情形。

抽查高風險帳戶

金管會檢查局副局長賴欣國表示，防制詐騙的部分有6項：包括「應遵循事項」、「不法異常交易指標」、「臨櫃關懷措施」、「灰名單機制運作」、「企業戶審查 」與「高風險外籍人士帳戶審查」；針對不動產新增兩項檢查措施，賴欣國解釋說，可能會看購屋貸款的增減與集中度，時間有可能在明年上半年。

「如果建商的申貸用途與資金實際流向不符，會請金融機構加強控管！」賴欣國指出，有些建商持續沒有償還貸款，且餘屋貸款的餘額居高不下，或是還款來源不明確，會請銀行確認銷售計劃是否具體。針對VASP（管理虛擬資產平台及交易業務事業），賴欣國表示，今年與去年分別檢查6家與4家業者，明年要檢查多少還要看業務量。

促進台日ETF交易

另外，為推動台日跨境ETF相互掛牌，金管會將於近期公告日本為我國承認之境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，以促進兩地市場交易所ETF跨境上市，未來台日ETF得相互於對方交易所掛牌，可擴大台灣業者拓展海外市場之商機，提供投資人更多元商品選擇。

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