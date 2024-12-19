王道銀法說會／股利發放拚逐年增長 澳洲辦事處明年上半年開業

王道銀行（2897）19日召開第三季線上法說會，王道銀前三季合併稅後純益30.7億元、個體稅後純益22.7億元，累計稅後每股純益（EPS）為0.79元，合併與個體稅後純益皆創上市以來同期歷史新高。展望明年，王道銀行總經理李芳遠指出，預計最快明年上半年於澳洲雪梨設立辦事處，並規劃升格為分行。至於明年股利政策，將維持平衡穩定方向。

王道銀前三季合併稅後純益30.7億元，年增4%，個體稅後純益22.7億元，年增 6%，累計稅後每股純益（EPS）為0.79元，合併與個體稅後純益皆創上市以來同期歷史新高。截至今年9月底，王道銀行資本適足率為14.86%、第一類資本比率為13.20%、普通股權益比率為12.23%。逾放比為0.21%、備抵呆帳覆蓋率為672%，資產品質表現穩健。在金融商品銷售與交易投資收益及手續費淨收益均較去年同期成長2成以上。

在子公司方面，中華票券（2820）受到台灣央行升息及調整存款準備率等影響，資金成本增加，整體收益與去年同期持平，資產規模則成長14.26%。而美國華信銀行則因美國下半年開始降息，其存款結構以定存為主，利率調整的速度相對較慢，導致存款成本較高，加上美國洛杉磯地區商業不動產市場疲弱，華信銀也調整放款腳步，致稅後純益年減19%。

對於美國聯準會降息對子公司影響，王道銀指出，華票確實受到利率走向的影響會較大，近年來，華票也積極騰籠換鳥，調整體質，也積極優化債券部位收益率，因此在外在環境較不利的情況下，也能維持穩定收益，明年雖然降息步調會較預期緩一些，但仍對票券業務持穩定成長的期望。至於美國華信銀行，預期隨著降息步調能緩解資金成本，並帶動當地房地產市場需求回升，進一步促進收益改善，因此對於明年獲利狀況也抱持期待。

法人關注明年股利政策，王道銀行財務會計部主管劉弘毅指出，目前2025年的股利發放政策尚未定案，將根據明年營運計劃資本需求及今年損益進行評估，同時也需提存相關的法定盈餘公積之後再做決定，會秉持平衡與穩定的政策方向，王道銀也期盼能夠逐年增長。對於是否配發股票股利，則視最終損益情況而定，目前尚無明確規劃。

在海外佈局方面，李芳遠指出，今年已獲得批准，將赴澳洲雪梨申設辦事處，預計最快明年上半年可正式開業，並希望於辦事處成立18個月之內能夠爭取升格為分行，未來視營運狀況，也將規劃於澳洲各大城市申設分行，董事長也於11月率隊前往澳洲拜訪當地客戶，做了很多努力，希望在最短時間內將分行建設起來，並轉虧為盈；另外，王道銀也用創投平台赴新加坡設立子公司，希望持續開拓東南亞新興市場業務與投資機會，達到多元化資產配置，健全集團獲利結構。同時，王道銀也陸續建置海外拓展配套措施，包括建置風險控管機制，人才培育及相應能力之提升計劃。