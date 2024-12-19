台北市人均存款925萬元？金管會：誤解統計意涵
有網友引金管會公布台灣各縣市金融機構存款餘額資料，除以人口數後稱台北市人均存款高達新台幣925萬元。金管會今天澄清，該資料基礎除了個人存款也包括企業及政府存款，直接除以人口數解讀為人均存款並不精確。
一名網友於Threads發文，引金管會公布截至今年第2季底台灣各縣市金融機構存款餘額資料，再除以各縣市人口數計算人均存款，若依此算法，台北市人均存款將高達925萬元、新竹市達518萬元，引起熱議。
金管會銀行局副局長侯立洋今天在例行記者會澄清，金管會僅公布各縣市金融機構存款餘額資料，未公布各縣市人均存款。
侯立洋指出，金管會公布的各縣市金融機構存款餘額資料，除了個人存款外，也涵蓋企業存款及政府機關存款等，個人存款僅占5成許，若引此統計資料直接除以各縣市人口數解讀為縣市人均存款，並不精確。
侯立洋以台北市為例，因企業及政府機關存款居多，更不應直接相除人口數，解讀為台北市人均存款。
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