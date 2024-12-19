凱基證券募集逾千份愛心禮物 陪伴偏鄉學童歡度耶誕

凱基證券捐助的凱基慈善基金會長期關懷弱勢，連續九年於耶誕節前募集愛心禮物送予偏鄉學童，今年募得逾1,000份更創新高，來自凱基金控及集團各子公司同仁共襄盛舉的愛心禮物，已陸續送至南投、嘉義、屏東與台東等地23所偏鄉學校

此外，凱基慈善基金會執行長曾錦隆與志工同仁以實際行動傳遞愛的力量，將於耶誕夜及耶誕節當天前往台東、嘉義等三所偏鄉國小，舉辦耶誕共餐並將愛心禮物送到孩童手中，一起歡度溫暖的歲末。

凱基慈善基金會董事長蔣友松今年率先提供100份禮物，邀請同仁化身耶誕老人，為偏鄉學童挑選包括文具、益智玩具、運動用品、襪子與圍巾等禮物，再由凱基金控集團志工同仁們共同發揮「ONE KGI」精神，一起將禮物整理與包裝後，把愛送至偏鄉各個角落。

今年首次參與這項活動的同仁表示，每份禮物都是一份愛心與祝福，光是看著滿滿的愛心禮物，就能感受到孩子們收到禮物的喜悅，自己也跟著幸福起來。

凱基同仁送出愛心禮物後，也獲得許多來自偏鄉的溫暖回饋，例如一名隔代教養的孩童，因為家庭因素總是感到孤單，獲得凱基愛心禮物小夜燈後，從此溫暖微光陪伴安心入眠，讓學校老師特地致電感謝基金會。

還有一位打零工的單親媽媽無力負擔孩子喜歡的卡通午安枕，今年收到愛心禮物時正巧獲得，開心直呼凱基同仁的愛心，帶給他們一個幸福又幸運的耶誕節。

曾錦隆表示，凱基慈善基金會長期以具體行動提供學童急難救助學金、弱勢學童營養早餐與補助偏鄉英語課程等，為了讓孩童健康成長學習，今年更持續延伸補助獎學金至國中弱勢學生，讓學子不需受家庭經濟因素而影響就學。

同時，協助位處資源不利地區之雙重弱勢學生補充營養及英文學習，開拓偏鄉學童視野，成長與學習雙軌並進。