快訊

台鐵區間車直撞電桿「車頭全毀」畫面曝光 台鐵回應了

烏克蘭特工刺殺俄軍中將 川普欽點烏俄特使批：不是好主意

美FED大砍2025年降息預期引震盪 渣打銀看好美元、黃金

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

美國聯邦準備理事會（Fed）19日宣布下調基準利率25個基點（1基點為0.01個百分點）至4.5%，符合預期，但大砍2025年降息預期引發市場動盪。渣打銀以「審慎樂觀，關注政策變化」形容前景，長期來看美元仍具韌性，認為經濟成長與政策變數成焦點，黃金作為避險工具，將因通膨風險而重新獲得投資者關注。

股市方面，渣打銀認為儘管短期波動，惟投資者可考慮逢低佈局美國股票，特別是科技、通訊服務、銀行業和小型股，因為這些行業有望在經濟增長和降息環境中表現突出，S&P500指數的短期支撐區可能在5,860點和5,674點，12個月目標為6,650點。

債券市場上，渣打銀認為，高殖利率環境提供長期收益鎖定機會，相對看好成熟市場的投資等級公債及非投資等級債券，並認為美國經濟軟著陸的前景可能有助於降低信用風險。

渣打銀指出，隨著聯準會放緩降息步伐、經濟成長持續韌性以及政策環境逐漸明朗，建議投資者在當前波動中保持靈活，並適時調整資產配置以捕捉中長期成長機會。

美FED19日降息為政策週期內的第三次，延續自今年9月以來從23年高點5.5% 開始的降息進程，目的在支持經濟成長。然而，聯準會的最新預測顯示，未來降息步伐可能放緩，主要因通膨壓力減緩至停滯水平以及財政政策前景的不確定性。金融市場對聯準會官員將2025年降息預估從9月份公佈的四碼 (1%) 下調至兩碼 (0.5%) 反應劇烈：S&P500指數下跌2.9%，創8月以來最大單日跌幅；10年期美國國債殖利率攀升11個基點，達到4.51%，為六個月來新高。美元指數（DXY）上漲1%，觸及兩年高點，金價則重挫2.3%。

渣打銀指出，聯準會主席鮑爾強調，在連續降息後，美國貨幣政策已不再具限制性，但未來政策仍需應對多重挑戰，包括通膨再度升溫的風險以及川普政府新政策的不確定性。川普政府可能推出的減稅及放寬監管措施，有望在未來6至12個月內為美國經濟成長注入新動能。市場普遍認為，這些政策可能進一步支撐美國企業盈餘和投資信心。

美國經濟 降息

延伸閱讀

美國將放緩降息腳步 人民幣貶至1年來新低

Fed聯準會降息1碼…他哀號特斯拉跟著開崩 網笑翻：又洗掉一個韭菜

Fed鷹派降息市場震盪 法人：經濟與政策雙邊找平衡

美股重挫 台股盤中跌逾400點！IC設計族群股價拉回休息

相關新聞

楊金龍揪銀行放貸2缺失 央行預告明年將加強專案金檢

中央銀行今天理監事會未再祭出第8波選擇性信用管制，不過央行總裁楊金龍指出，近期專案檢查發現銀行有貸款成數超過法定上限、利...

金管會拚6個月將融資公司納管 業者喊這3疑慮

融資公司爭議不斷，立委與金管會積極推動將其納入《金融消費者保護法》（簡稱金保法）監管。金管會主委彭金隆說，相關法制作業已...

台灣人壽反詐騙 揪全民練阿龍「八不」防詐絕招

「為你為你為你擋詐騙，台灣人壽...」中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）打詐「用唱的嘛耶通」...

彭金隆：員工權益為金融併購審查重點 盼公平交易

今、明年金融市場重頭戲為台新金及新光金合併案，金管會主委彭金隆今天表示，主管機關樂見良質合併，員工權益保障為併購審查重點...

防止租賃公司成不動產授信破口 將納自律規範

金管會主委彭金隆今日表示，金管會除了發函銀行公會要求銀行執行對租賃業者所做的不動產授信新的四大規範之外，也將一併納入租賃...

立委憂預售屋斷頭？金管會：周周監控銀行貸放水位

立委郭國文今在財委會上說，銀行不動產貸放已近滿水位，將使未來預售屋貸款借不到錢？金管會主委彭金隆說，目前房市量縮、貸款額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。