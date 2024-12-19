美FED大砍2025年降息預期引震盪 渣打銀看好美元、黃金

美國聯邦準備理事會（Fed）19日宣布下調基準利率25個基點（1基點為0.01個百分點）至4.5%，符合預期，但大砍2025年降息預期引發市場動盪。渣打銀以「審慎樂觀，關注政策變化」形容前景，長期來看美元仍具韌性，認為經濟成長與政策變數成焦點，黃金作為避險工具，將因通膨風險而重新獲得投資者關注。

股市方面，渣打銀認為儘管短期波動，惟投資者可考慮逢低佈局美國股票，特別是科技、通訊服務、銀行業和小型股，因為這些行業有望在經濟增長和降息環境中表現突出，S&P500指數的短期支撐區可能在5,860點和5,674點，12個月目標為6,650點。

債券市場上，渣打銀認為，高殖利率環境提供長期收益鎖定機會，相對看好成熟市場的投資等級公債及非投資等級債券，並認為美國經濟軟著陸的前景可能有助於降低信用風險。

渣打銀指出，隨著聯準會放緩降息步伐、經濟成長持續韌性以及政策環境逐漸明朗，建議投資者在當前波動中保持靈活，並適時調整資產配置以捕捉中長期成長機會。

美FED19日降息為政策週期內的第三次，延續自今年9月以來從23年高點5.5% 開始的降息進程，目的在支持經濟成長。然而，聯準會的最新預測顯示，未來降息步伐可能放緩，主要因通膨壓力減緩至停滯水平以及財政政策前景的不確定性。金融市場對聯準會官員將2025年降息預估從9月份公佈的四碼 (1%) 下調至兩碼 (0.5%) 反應劇烈：S&P500指數下跌2.9%，創8月以來最大單日跌幅；10年期美國國債殖利率攀升11個基點，達到4.51%，為六個月來新高。美元指數（DXY）上漲1%，觸及兩年高點，金價則重挫2.3%。

渣打銀指出，聯準會主席鮑爾強調，在連續降息後，美國貨幣政策已不再具限制性，但未來政策仍需應對多重挑戰，包括通膨再度升溫的風險以及川普政府新政策的不確定性。川普政府可能推出的減稅及放寬監管措施，有望在未來6至12個月內為美國經濟成長注入新動能。市場普遍認為，這些政策可能進一步支撐美國企業盈餘和投資信心。