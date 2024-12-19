快訊

台鐵區間車直撞電桿「車頭全毀」畫面曝光 台鐵回應了

烏克蘭特工刺殺俄軍中將 川普欽點烏俄特使批：不是好主意

王道銀：拚股利年年成長 發放規模尚須考量未來發展

中央社／ 台北19日電

王道銀行前11月稅後淨利賺贏去年全年，針對明年配息是否可望優於今年，王道銀今天在法說會表示，「當然希望年年成長」，股利政策將維持平衡、穩定，但發放規模尚須考量未來業務發展等要素，才進行最終決定；同時，希望澳洲雪梨辦事處明年上半年開業後，儘快升格為分行。

王道商業銀行截至今年前11月，個體稅後淨利新台幣25.55億元，稅後每股盈餘（EPS）為0.89元，已超越去年全年水準。今天法說會中，法人與媒體關切明年發放的現金股利，有無可能高於今年普通股每股配息0.45元。

王道銀表示，明年股利發放目前尚未定案，但「當然希望能夠年年成長」，且一樣會秉持平衡、穩定的政策，並考量未來業務發展計畫所需資本規模，以及今年年底最終損益情形，提存相關法定盈餘公積之後，再進行決定。

至於是否將首度發放股票股利，王道銀指出，目前尚在評估中、沒有明確規劃。

針對美國聯準會（Fed）調整降息步伐對子公司業務影響，王道銀表示，事實上，美國先前進入升息循環後，子公司中華票券就開始積極優化債券部位收益率，因此在外在環境比較不利的情況下仍取得穩定收益，如今美國啟動降息，雖然明年步調可能比原先預期更緩一些，但整體來說，降息還是對票券業有所幫助，期待明年華票營運表現能穩健成長。

針對另一子公司美國華信銀行，王道銀指出，美國降息除有望稍微紓緩資金成本壓力，且預期利差水準也將在明年第1季之後回到較為正常的情況，同時，當地房地產的借貸市場動能也可望回升，因此對於華信經營展望相當期待。此外，對於美國不動產市場，華信會慎選承作案件，以住宅成長較多，商用不動產新增額度相對較少。

至於王道銀本身業務，王道銀指出，目前存放款業務以新台幣為主，儘管台灣央行明年貨幣政策走向尚未明朗、短期內應不會降息，仍對新台幣業務持正面展望，希望繼續拓展授信、放款業務，爭取利息淨收益、手續費淨收益成長；不過，隨台美利差收窄，SWAP（換匯交易）收益可能會受影響。

海外布局方面，王道銀表示，希望能在今年底、最晚不遲於明年初，拿到正式許可，以利雪梨辦事處明年上半年開業，開業之後，希望儘快升格成為分行；新加坡創投辦公室則將是扮演戰略協作角色，協助掌握東南亞新創、金融科技商機。

新台幣 美國聯準會 降息

延伸閱讀

美國將放緩降息腳步 人民幣貶至1年來新低

Fed聯準會降息1碼…他哀號特斯拉跟著開崩 網笑翻：又洗掉一個韭菜

Fed鷹派降息市場震盪 法人：經濟與政策雙邊找平衡

台股跳水 彭金隆喊話上市櫃營收亮眼經濟面不錯

相關新聞

楊金龍揪銀行放貸2缺失 央行預告明年將加強專案金檢

中央銀行今天理監事會未再祭出第8波選擇性信用管制，不過央行總裁楊金龍指出，近期專案檢查發現銀行有貸款成數超過法定上限、利...

金管會拚6個月將融資公司納管 業者喊這3疑慮

融資公司爭議不斷，立委與金管會積極推動將其納入《金融消費者保護法》（簡稱金保法）監管。金管會主委彭金隆說，相關法制作業已...

台灣人壽反詐騙 揪全民練阿龍「八不」防詐絕招

「為你為你為你擋詐騙，台灣人壽...」中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）打詐「用唱的嘛耶通」...

彭金隆：員工權益為金融併購審查重點 盼公平交易

今、明年金融市場重頭戲為台新金及新光金合併案，金管會主委彭金隆今天表示，主管機關樂見良質合併，員工權益保障為併購審查重點...

防止租賃公司成不動產授信破口 將納自律規範

金管會主委彭金隆今日表示，金管會除了發函銀行公會要求銀行執行對租賃業者所做的不動產授信新的四大規範之外，也將一併納入租賃...

立委憂預售屋斷頭？金管會：周周監控銀行貸放水位

立委郭國文今在財委會上說，銀行不動產貸放已近滿水位，將使未來預售屋貸款借不到錢？金管會主委彭金隆說，目前房市量縮、貸款額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。