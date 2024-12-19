王道銀：拚股利年年成長 發放規模尚須考量未來發展

王道銀行前11月稅後淨利賺贏去年全年，針對明年配息是否可望優於今年，王道銀今天在法說會表示，「當然希望年年成長」，股利政策將維持平衡、穩定，但發放規模尚須考量未來業務發展等要素，才進行最終決定；同時，希望澳洲雪梨辦事處明年上半年開業後，儘快升格為分行。

王道商業銀行截至今年前11月，個體稅後淨利新台幣25.55億元，稅後每股盈餘（EPS）為0.89元，已超越去年全年水準。今天法說會中，法人與媒體關切明年發放的現金股利，有無可能高於今年普通股每股配息0.45元。

王道銀表示，明年股利發放目前尚未定案，但「當然希望能夠年年成長」，且一樣會秉持平衡、穩定的政策，並考量未來業務發展計畫所需資本規模，以及今年年底最終損益情形，提存相關法定盈餘公積之後，再進行決定。

至於是否將首度發放股票股利，王道銀指出，目前尚在評估中、沒有明確規劃。

針對美國聯準會（Fed）調整降息步伐對子公司業務影響，王道銀表示，事實上，美國先前進入升息循環後，子公司中華票券就開始積極優化債券部位收益率，因此在外在環境比較不利的情況下仍取得穩定收益，如今美國啟動降息，雖然明年步調可能比原先預期更緩一些，但整體來說，降息還是對票券業有所幫助，期待明年華票營運表現能穩健成長。

針對另一子公司美國華信銀行，王道銀指出，美國降息除有望稍微紓緩資金成本壓力，且預期利差水準也將在明年第1季之後回到較為正常的情況，同時，當地房地產的借貸市場動能也可望回升，因此對於華信經營展望相當期待。此外，對於美國不動產市場，華信會慎選承作案件，以住宅成長較多，商用不動產新增額度相對較少。

至於王道銀本身業務，王道銀指出，目前存放款業務以新台幣為主，儘管台灣央行明年貨幣政策走向尚未明朗、短期內應不會降息，仍對新台幣業務持正面展望，希望繼續拓展授信、放款業務，爭取利息淨收益、手續費淨收益成長；不過，隨台美利差收窄，SWAP（換匯交易）收益可能會受影響。

海外布局方面，王道銀表示，希望能在今年底、最晚不遲於明年初，拿到正式許可，以利雪梨辦事處明年上半年開業，開業之後，希望儘快升格成為分行；新加坡創投辦公室則將是扮演戰略協作角色，協助掌握東南亞新創、金融科技商機。