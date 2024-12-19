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楊金龍揪銀行放貸2缺失 央行預告明年將加強專案金檢

中央社／ 台北19日電
央行總裁楊金龍。聯合報系記者邱德祥／攝影
央行總裁楊金龍。聯合報系記者邱德祥／攝影

中央銀行今天理監事會未再祭出第8波選擇性信用管制，不過央行總裁楊金龍指出，近期專案檢查發現銀行有貸款成數超過法定上限、利用其他名目貸款等兩大缺失，明年將加強專案金檢，並檢視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案落實情形。

央行今年8月中旬對34家國銀採取道德勸說，請銀行提出改善計畫，自主控管未來一年不動產貸款總量。楊金龍今天透露，國銀上繳計畫後，央行對其中9家銀行「退件」，要求重新調整，這些銀行補繳之後，有1家二度被退件，「我們是很serious」。

至於為何不繼續出招選擇性信用管制，而是緊盯國銀落實自主改善計畫，楊金龍說明，大象轉身要慢慢轉，不能速度太快，否則會很危險，「跌倒會爬不起來」。

楊金龍暗指中國打房力道過重，導致影響經濟動能，為了避免影響過大，央行採取道德勸說搭配金檢的方式。他並喊話，金融穩定不是只有中央銀行的事，是大家共同的事情，希望國銀積極落實改善。

央行9月祭出第7波選擇性信用管制，被稱為「史上最嚴」管制措施，房市急速降溫。外界高度關注央行今天理監事會議是否再次出手打房，結果今天央行選擇停看聽，將持續觀注市場變化，必要時再調整管制措施。

楊金龍表示，雖然民眾對於房價上漲的預期心理有改善，但不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）仍居高，至11月底為37.4%，而且近期專案檢查發現，銀行有貸款成數超過法定上限、利用其他名目貸款等兩大類缺失，未來將持續加強辦理金融機構不動產抵押貸款業務專案檢查，並要求銀行落實規定，改善缺失。

貸款成數超過法定上限方面，央行發現有借款人支付購屋（地）價款的資金，來自承貸銀行的購屋（地）貸款及另一筆款（如周轉金貸款），兩筆貸款合計貸款成數超過法定上限。

至於利用其他名目貸款（如周轉金），有兩種情況，一是辦理購屋或購地貸款，另核予借款人其他貸款額度（如周轉金），並納入擔保品抵押設定，有以其他名目增加貸款金額的情形；第二種是借款人辦理購屋貸款，另核予透支或理財週轉金等其他貸款，供借款人償還每期應攤還本金或本息，變相給予寬限期。

央行 楊金龍

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