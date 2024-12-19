快訊

央行理監事會議決策出爐 利率連3凍、沒有第8波打炒房

台中全聯倉儲成火窟 最新情況曝光「3死1OHCA」仍5至8人失聯

台中全聯倉儲起火點曝光 「地下室放滿保麗龍」釀惡火5至8人失聯

央行12月理監事會議續凍息 未推出第八波信用管制

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

中央銀行19日2024年12月理監事會議結果，宣布維持政策利率不變，利率連三凍，並未祭出第八波信用管制措施，認為第七波信用管制措施以經促房市交易縮減，民眾對房價上漲預期心理趨緩，且近月全體銀行購置住宅貸款及建築貸款年增率均回落。

央行仍提出，目前不動產貸款佔總放款比率（不動產貸款集中度）仍居高，至11月底為37.4％，向市場喊話，指出央行將會持續審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案情形，並督促落實。

央行上修今明兩年經濟成長率預期，對2024年預期從上次3.82％上修至4.25%，對2025年預測值從上一次3.08％上修到3.13％。勞動市場方面，近月就業人數增加，失業率回降，薪資溫和成長。

至於明年，央行認為，雖最低工資及軍公教薪資將調高，碳費亦將開徵，惟國際機構預期國際油價趨跌，加以國內服務類價格漲幅可望維持緩降走勢，本行預測明年國內CPI及核心CPI年增率分別續降為1.89%、1.79%。未來國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，均將影響國內通膨發展。

央行指出，今年9月本行理事會會議以來，全球製造業景氣平緩復甦、服務業則續呈擴張，全球經濟維持溫和成長。近月國際原油及穀物等原物料價格走低，加以主要經濟體勞動市場情勢趨緩，全球通膨持續降溫。近期市場關注未來美國新政府經貿政策之轉變，增添國際金融市場波動。

展望未來，隨主要央行放寬貨幣緊縮程度，有助維繫全球經濟成長動能，國際機構預期明(2025)年全球經濟可望溫和成長；全球通膨則續降。惟美國新政府經貿政策變動、中國大陸經濟成長放緩之外溢效應，以及地緣政治衝突等不確定性，全球景氣潛藏下行風險。

央行 通膨

延伸閱讀

央行理監事會／經濟前景佳！上修今、明兩年經濟成長率 今年破4%

美股重挫 台股盤中跌逾400點！IC設計族群股價拉回休息

Fed 決策／官員做了什麼嚇到市場 五要點一次看

Fed 明年決策 面臨抉擇

相關新聞

央行理監事會議：利率連三凍 沒有第八波打炒房

中央銀行19日召開第4季理監事會議，利率連三凍，央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.37...

央行理監事會／央行沒再加碼第八波房市管制 原因曝光

中央銀行19日召開理監事會議，決議利率按兵不動、房市管制「停看聽」。對於未再加碼第八波房市管制的原因，央行也提出說明。

央行理監事會／經濟前景佳！上修今、明兩年經濟成長率 今年破4%

中央銀行19日舉行理監事會議，決議上修今、明兩年經濟成長率，今年從上季預測的3.77%，上修至4.25% ；明年經濟成長...

金管會拚6個月將融資公司納管 業者喊這3疑慮

融資公司爭議不斷，立委與金管會積極推動將其納入《金融消費者保護法》（簡稱金保法）監管。金管會主委彭金隆說，相關法制作業已...

台灣人壽反詐騙 揪全民練阿龍「八不」防詐絕招

「為你為你為你擋詐騙，台灣人壽...」中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）打詐「用唱的嘛耶通」...

彭金隆：員工權益為金融併購審查重點 盼公平交易

今、明年金融市場重頭戲為台新金及新光金合併案，金管會主委彭金隆今天表示，主管機關樂見良質合併，員工權益保障為併購審查重點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。