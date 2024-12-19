央行理監事會／建商鬆口氣！房市管制不動 央行貼放利率「連三凍」

建商可以鬆口氣了！中央銀行19日舉行今年最後一場理監事會議，會中決議貼放利率將「連三凍」、維持現行的2%、為16年新高水準，房市管制措施也將「停看聽」，並未推出第八波管制措施。

央行在今年8月下旬對34家國銀總經理祭出「房貸降溫令」，第3季理監事會再推第七波房市管制措施，避免銀行信用資源過度集中不動產放款，同時調升新台幣存款準備率0.25個百分點。今年第4季，央行未再進一步加碼房市管制措施。

回顧今年央行每季採取的政策，因應電價調漲可能形成通膨預期，央行在3月21日的首場理監事會上，意外決議升息半碼（0.125個百分點）；央行總裁楊金龍當時說，這次升息是「合理」的決定、也是「預防性升息」，調整後，央行重貼現率由1.875%上修至2%。

其後，央行在6月13日的第2季理監事會上祭出第六波房市管制措施，將台北市等「六都」與新竹縣市等「特定地區」第二戶的房貸成數，由原先的七成下調至六成，且無寬限期，並同步調升存準率1碼。

今年9月，為進一步強化管理銀行信用資源，抑制房市投機與囤房行為、引導信用資源優先提供無自用住宅者購屋貸款，央行採取第七波房市管制措施，新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期、自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國；公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成；餘屋貸款最高成數由4成降為3成，並調升新台幣活期性及定期性存款準備率各調升0.25個百分點。