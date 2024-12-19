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金管會拚6個月將融資公司納管 業者喊這3疑慮

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆。記者曾學仁／攝影
金管會主委彭金隆。記者曾學仁／攝影

融資公司爭議不斷，立委與金管會積極推動將其納入《金融消費者保護法》（簡稱金保法）監管。金管會主委彭金隆說，相關法制作業已準備就緒，力拼半年內上路。

據金管會規劃，第一階段納管對象是四大上市櫃的融資租賃公司，包括中租-KY（5871）、裕融（9941）、和潤企業（6592）及日盛台駿，第二階段則是金融機構轉投資14家租賃業。

金管會將採取兩路並進，一是研究設融資公司專法，二是空窗期間用金保法納管。他說，本來預計年底公告，但租賃業者認為作法有疑慮，上次租賃業者參加公聽會，希望再開兩次公聽會，再來上路。

目前法制作業已經準備好了，法規預告期是60天，從預告期開始最快5個月到半年內完成。

彭金隆強調，金管會希望同各一行為、同一個風險、用同一個管理規定，租賃是「類金融服務」，目前衍生問題是車貸和BNPL（先買後付），主要是個人金融部分，希望站在保護消費者立場公權力介入，但會與企業金融切開，企業金融不會納入。

金管會對租賃公司是低度管理，只有個人金融的消費行為管理，如契約公平、廣告屬實、KYC等。

儘管業者與租賃公會原則上同意納入金保法，但對於具體實施仍有疑慮，主要有三大項，一評議制度成本：目前消費爭議的調解費用偏高，業者認為會增加負擔，希望可以降低調解費用。

二、評議項目、三、納管強度。立委也指出，目前法規只針對上市大型融資租賃公司，但市場上還有其他6,000多家業者，未來是否適用仍需要更完整的說明，其他還包括系統、合約的調整，及人員訓練都要給緩衝期，新法規需給業者做準備時間。

消費 金管會

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