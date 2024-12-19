台灣人壽反詐騙 揪全民練阿龍「八不」防詐絕招

「為你為你為你擋詐騙，台灣人壽...」中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）打詐「用唱的嘛耶通」，改編耳熟能詳的台灣阿龍主題曲「天天都是星期天」，加入防詐知識讓大家好唱又好記，吉祥物台灣阿龍更化身防詐大使，與「台灣人壽防詐特攻隊」全台出任務，廣邀全民一起練「阿龍八不」防詐絕招。

詐騙已經成為生活的日常，為了不讓更多人受害，台灣人壽成立防詐特攻隊巡迴全臺扎根識詐防詐教育，更攜手中信特攻籃球隊前進新莊球場開防詐課，「不點不明連結、不聽陌生指示、不信穩賺不賠...」，Passion Sisters啦啦隊放送「阿龍八不」防詐口訣，逾5,000名老中青球迷跟著學防詐，透過寓教於樂方式讓反詐意識潛移默化於民眾心中，守護全民資產。

熟悉的阿龍主題曲「天天都是星期天」也多了防詐版！台灣人壽舉辦內部競賽徵歌，廣邀員工發揮創作力，歌詞巧妙融入詐騙話術與時事，透過琅琅上口的歌曲，讓防詐意識唱進大家心坎裡。此外，阿龍也躍上戶外電視牆推廣防詐，臺北車站、觀光景點西門町及中山捷運站等人潮密集處都看得到「阿龍防詐」影片，用輕鬆幽默劇情讓老少快速理解、辨識詐騙手法，提升跨代警覺心，遠離金融詐騙風險。

台灣人壽防詐特攻隊10月成立以來，攜手檢警、各級學校、中國信託文薈館和台灣公益聯盟等公益組織前進各縣市，以職場、家庭、偏鄉及社區為核心，推廣多元全齡防詐教育，包括設計《防詐特攻召集令》金融財商教案，讓偏鄉學童學習財務管理及防詐基礎知識；結合台南中信科技大學健康運動強項，運用數位科技協助防詐，讓長者健身之餘學習透過手機掌握最新詐騙招數，從國小到大學扎根反詐教育；台灣人壽每一位員工皆是防詐種子，定期掌握刑事警察局最新詐騙手法及應對策略，更活用所學分享親朋好友與客戶，用創新生活化的方式，擴大防詐影響力。