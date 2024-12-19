彭金隆：員工權益為金融併購審查重點 盼公平交易
今、明年金融市場重頭戲為台新金及新光金合併案，金管會主委彭金隆今天表示，主管機關樂見良質合併，員工權益保障為併購審查重點之一，希望公平交易。
彭金隆今天列席立法院財政委員會，民眾黨立委黃珊珊質詢時指出，新新併開始推進後，新光銀行匆匆成立工會，隨併購可能成為新常態，金管會是否應鼓勵各金融機構成立工會以保障員工權益。
彭金隆回應，金管會樂見並鼓勵良質合併，員工權益保障為金管會審查併購案很重要一項，站在金融監理角度，金融業員工成立工會是他們的權益，絕不會阻止，保障所有利害關係人權益為金管會職責，「金管會希望有公平的交易」。
黃珊珊追問，勞動部正研議訂定「金融機構合併勞工勞動權益保障行政指引」，金管會是否會積極參與研訂，彭金隆表示，勞動部會邀請金管會參與。
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