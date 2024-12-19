彭金隆：員工權益為金融併購審查重點 盼公平交易

沒把帳戶或密碼交給詐團，卻無辜成為告誡戶？金管會主委彭金隆今日指出，目前被列為告誡戶的民眾高達幾十萬人，他坦言的確有無辜成為告誡戶的民眾，他將向法務部協商，讓獲得法院不起訴處分的民眾，儘快能解除告誡戶身分。

2024-12-19 11:53