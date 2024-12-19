防止租賃公司成不動產授信破口 將納自律規範

金管會主委彭金隆今日表示，金管會除了發函銀行公會要求銀行執行對租賃業者所做的不動產授信新的四大規範之外，也將一併納入租賃業者的自律規範。

立法院財委會今日審查金管會預算，彭金隆是在答覆民進黨籍立委郭國文質詢時做出以上表示。

郭國文質詢時指出，現在租賃公司的自律規範，只有中古車融資和先買後付業務，但現在租賃業承作不動產融資，已成為政府管理不動產放款的破口。他也特別示警，現在預售屋不斷增加之外，另一個破口就是對建商的周轉金，且最近房地產增加，更有增貸發生，甚至還主動打電話給客戶問，現在要不要借房貸？

對此，彭金隆回應，已要求銀行做結構性調整，把建築貸款轉向一般民眾的貸款。

郭國文並強調，在融資公司專法的法案尚未形成之前，就先召開公聽會，反而阻礙修法，他在質詢時也特別點名有民眾向他申訴向中租貸款9億6千萬元，還被業務員要求買其仲安家的保健品。

對於自律公約的範圍，郭國文也特別指出，目前只有中古車和先買後付才適用自律公約的範圍，另外不當手段的討債、最近的土建融，也應該納入自律公約當中。郭國文認為，不應只把三家租賃公司納管，否則三大納管之後：「又養成另外新的三大。」

郭國文也示警，雖然金管會公布的銀行法第72條之2承作不動產上限為26.7%，但實際數值不僅此而已，倘若以11萬7815筆預售屋，每戶1千萬元房貸計算，共有1.178兆未來的房貸需求量，警戒水位就超過28.5%，再把其他排除條款、預售屋潛在房貸金額加入，已破30%：「恐怕未來買預售屋的貸不到房貸！」