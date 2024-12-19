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立委憂預售屋斷頭？金管會：周周監控銀行貸放水位

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆。記者曾學仁／攝影
金管會主委彭金隆。記者曾學仁／攝影

立委郭國文今在財委會上說，銀行不動產貸放已近滿水位，將使未來預售屋貸款借不到錢？金管會主委彭金隆說，目前房市量縮、貸款額也在下降，金管會「周周」監控銀行貸款金額，並對明後年的房市變化做預估。

郭國文說，目前租賃公司放款總額中，不動產相關放款高達559億元，占比超過31%，已超過相關法規限制。他說，部分租賃公司近期仍頻繁向客戶推銷房貸業務，此舉顯然是在挑戰政府的管制措施。

郭國文進一步分析，若以目前預售屋剩餘的11萬7,815戶，每戶平均貸款額度1,000萬元計算，則尚需資金高達 1.178兆元。若將此金額納入總量管制計算，將使整體房市警戒水位超過28.5%。他更提出警示，若將排除條款的金額納入，再加上未來預售屋的貸款需求，警戒水位甚至可能突破30%。這意味著未來預售屋交屋時，可能面臨貸款困難的問題。

彭金隆說，有跟內政部收集資料，目前房市量縮、貸款金額也下降，金管會每周均有監控全國銀行貸款金額，並對未來房市變化進行預估。

郭國文說，目前房市雖有「量縮」現象，但仍存在許多「AB合約」、「低首付」等手法，使房市買氣並未真正減少。此外，建商可能透過不斷增加的「周轉金」需求，形成新的資金缺口，並利用資產重估來重複貸款。

彭金隆說，目前銀行對包含土建融等各項周轉金貸款均有總量管制，會與央行和財政部來密切關注此事。

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