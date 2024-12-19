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逾20年首翻修保險法！金管會彭金隆：耗時1年蒐集意見

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆今在財委會上說，將啟動《保險法》逾20年來的首次全面翻修。記者曾學仁／攝影
金管會主委彭金隆今在財委會上說，將啟動《保險法》逾20年來的首次全面翻修。記者曾學仁／攝影

金管會主委彭金隆今在財委會上說，將啟動《保險法》逾20年來的首次全面翻修，金管會將耗時一年廣泛收集各方意見，針對保險契約法與保險業法進行結構性調整，以因應當前快速變遷的金融環境，並為未來20至30年的保險市場發展奠定基礎。

彭金隆說，目前保險法有兩大部分，一是保險契約法，二是保險業法，過去大修都是著重在保險業法。

但保險契約法本身還有很多需要被討論的地方，過去保險業者比較著重保險契約法，包括受益人、要保人、相關利害關係人的關係修改，還有契約上財產保險的內容，在學理上與國際保險法不同。

業法部分，包括目前金融環境改變，金融科技、永續金融和資本監理制度，都跟20年前有重大不同，我們要做結構性修法。

我們預計一年時間收集各方意見，但怎麼修，不預期時間表，我們希望做結構式修改。

保險市場是金融市場很重要產業，保險法遠溯到1929年開始訂定，中間要隨著時間改變而改變。前一次大修是2001~2002年之間。

彭金隆直言，為因應社會上突發情形，要立刻改變保險法是必然，但這樣做法容易考慮不周延，除了日常解決問題的修法，也要有結構性調整，去因應未來20~30年架構做一次周延考量。

林德福關切，修法可以吸引外商壽險來台設點嗎？彭金隆說，外商壽險來台設點是多元面向，外商壽險業是否會來，是看市場發展，若台灣市場健全、蓬勃發展，自然吸引外商來台設點「如果不好，我們不會修，只會朝好的方向修改」。

保險 壽險業 金管會

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