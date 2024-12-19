壽險公會：今年前11月新契約保費收入7,394億元、年增19%

壽險業保費收入續增。壽險公會19日公布，今年前11月，壽險業保費收入（加計負債）合計為2兆1,446億元，較去年同期增加8.8%；其中新契約保費收入合計7,394億元，較去年同期增加19%，續年度保費收入1兆4,051億元，年增4.1%。

就新契約保費而言，壽險4,988億元占新契約保費的67.5%，年增23.2%；傷害險136億元占新契約保費的1.8%；健康險410億元占新契約保費的5.6%，年增12.4%；年金險1,859億元占25.1%，年增11%。

以各個通路業績來看，新契約保費7,394億元中，壽險公司本身行銷體系3,308億元占44.74%；銀行經代保代通路2,732億元占36.95%；傳統保險經紀人、保險代理人1,354億元占18.32%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.51：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

壽險公會分析，傳統型保險商品部分，傳統型壽險新契約保費收入4,479億元，較去年同期增加18.6%，與美國聯準會今年9月啟動降息循環，部分會員公司預期資金將回流美元保單，陸續調升美元利變型保單的宣告利率、推出美元利變型保單新商品，促進民眾購買意願，提升傳統型保險商品之銷售動能有關；傳統型年金險新契約保費45億元，較去年同期減少35%，可能與部分會員公司配合逐步接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17），變更傳統型年金商品銷售策略（如：躉繳轉期繳）有關；整體而言，由於傳統型年金險基期較低，今年截至11月傳統型壽險新契約保費收入增加的影響，大於傳統型年金險新契約保費收入減少之影響，因此，整體傳統型保險商品新契約保費收入4,479億元，較去年同期增加18.6%。

在投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入1,101億元，較去年同期增加32.2%；投資型年金險新契約保費收入1,813億元，較去年同期增加13%；整體而言，可能與近期股市多頭走勢，民眾對於投資市場持樂觀態度，連帶提升投資型保單銷售熱度有關，因此，整體投資型保險商品新契約保費2,915億元元，較去年同期增加19.5%。

依國際財務報導準則第4號保險合約規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。