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數十萬民眾無辜淪為「告誡戶」 彭金隆將向法務部協商解套

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆今日坦言，的確有無辜成為告誡戶的民眾，他將向法務部協商。圖/本報資料照片
金管會主委彭金隆今日坦言，的確有無辜成為告誡戶的民眾，他將向法務部協商。圖/本報資料照片

沒把帳戶或密碼交給詐團，卻無端成為告誡戶？金管會主委彭金隆指出，目前為告誡戶的民眾高達幾十萬人，並坦言的確有無辜成為告誡戶的民眾，對此，他將向法務部協商，讓獲得法院不起訴處份的民眾，儘快能解除告誡戶身分。

民眾黨籍立委黃珊珊今日在財委會上提問，許多民眾沒有把帳戶及密碼給別人，也未把錢提出去給詐騙集團，但只是因為在網路上賣了一個東西，而變成詐團的共犯，即使是不起訴處分，也無法解除告誡戶的身分，對此，彭金隆在備詢時作出上述回應。黃珊珊也要求金管會在警示戶之上，對告誡戶提出更有救濟的機制，避免這些民眾成為受害人。

她強調，尤其這些民眾已取得不起訴處分，等於法院都已做過調查了，應可優先處理讓這些民眾解除告誡戶的身分，她特別指出，這些民眾都因為已過了行政處分的30天訴願期，以致即使獲得不起訴處分，也無法解除來自行政處分的「告誡戶」身分。

詐騙集團 金管會

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