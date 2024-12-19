當沖降稅憂出現空窗期 金管會啟動兩大備案

財委會立委李坤城說，當沖降稅要再延三年，但本會期可能來不及通過，金管會是否有備案？金管會主委彭金隆說一是修改系統，二是中間代徵作業需要增加人力做安排。

李坤成說，因國民黨優先法案並非是當沖降稅延長三年，該法案在今年底通過難度增加，一旦沒通過，金管會該如何因應？

彭金隆說，金管會期待本會期可以通過，因當沖降稅期限就到今年底，「我們還是期待本周五可以過」，「但我們也盤點，萬一立法遲延的因應，目前已經啟動備案因應。」

「一是因為系統要改，交易相關單位要花一些人力來做，我們盤點過會盡量配合，時間要看每家公司。目前到年底（當沖降稅期限）還有點時間一定要完成。」

二是中間代徵作業。目前是金融業替國家徵收，未來修法會怎樣修，接下來是沒有了當沖降稅？還是追溯到那一天？要模擬各種作業方法，主要是人力加班的支出。

立法院10日朝野協商結果，確定採取當沖交易稅率則減半至千分之1.5，再延長三年。最快本周五三讀。這將是第三度延長。