打詐要精準 金管會已通令國銀設置打詐主管並設責任地圖

金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時指出，已從11月起，要求銀行設置打詐主管，並設置「責任地圖制」，要精準打詐，現在要求對高頻帳戶轉換，去過濾真的或假的，倘若是真有轉職需求，而做帳戶轉換的，透過精準打詐，較不會「誤殺」。

民進黨籍立委李彥秀質詢時指出，很多年輕人因為「跳槽」，因此薪轉戶必須轉換，卻因此被當「人頭戶」遭錯殺，對此，彭金隆做出上述回應。

彭金隆也表示，對於臉書等詐騙廣告的下架，金管會將對業者採取新的作法；彭金隆亦回應吳秉叡對老年詐騙的提問指出，對老年人詐騙問題，要注意之處在於尤其金融商品是長期的，因此要注意的不只購買當時，也要看買了之後長期的權益保障，並做更細緻的規畫及管理。此外，評議中心也有去了解長者的詐騙爭議，大多數和信用卡消費之前的預繳有關，一般信用卡消費都是事後才會繳款，長者卻遭詐騙而預繳卡款。