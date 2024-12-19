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Fed放鷹股匯嚇趴 新台幣早盤重貶1.61角

中央社／ 台北19日電

美國聯準會放鷹，大幅放慢降息腳步，美股4大指數暴跌，道瓊狂殺逾千點，台灣股匯市今天跟進下殺，新台幣兌美元摜破32.6元關卡，盤中最低觸及32.642元、重貶1.61角。

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布降息1碼，但暗示明年將放緩降息腳步，只降2碼，大展鷹姿嚇壞市場，美股4大指數集體重挫，美元指數則獲得有力支撐，衝破108大關，創2年新高。

金融市場持續消化Fed帶來的震撼消息，台灣今天股匯齊跌，台股早盤重挫近400點，最低達22777.3點，跌破23000點整數關卡。

新台幣匯率則在美元強勢攀高、台股下挫、熱錢出走等利空籠罩之下，匯價應聲走弱，今天以32.55元開出後，迅速跌破32.6元價位，最低觸及32.642元、狂殺1.61角。

匯銀人士分析，聯準會放慢降息速度，且超乎市場預期，帶來一些驚嚇，股匯市正在反應，使得波動加劇；而美元指數獲得新的上攻動能，恐繼續壓抑亞幣走勢，令新台幣延續偏弱格局。

新台幣 美國聯準會

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