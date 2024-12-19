聽新聞
0:00 / 0:00
經濟日報2025經濟關鍵字大預測活動 「緩」是第一名
中央研究院經濟研究所代理所長許育進、中華經濟研究院院長連賢明、富蘭克林證券投顧資深副總經理羅尤美、台大經濟系名譽教授陳博志、經濟日報總編輯費家琪、台灣經濟研究院董事長吳中書、台灣經濟研究院院長張建一、台灣綜合研究院院長吳再益上午出席「經濟預奏曲」暨「2025 經濟關鍵字大預測揭露儀式」。
經濟日報舉辦2025經濟關鍵字大預測活動，民眾票選第一名的字是「緩」。這是台灣大總經理林之晨推薦的字。經濟日報總編輯費家琪表示，大家票選出來的經濟關鍵字，反映了民眾對於明年經濟情勢的集體判斷及預期。「緩」是預期明年全球經濟成長將放緩、通膨壓力也將趨緩，美國聯準會和歐洲央行預期將緩步降息，在經濟降溫與通膨控制間保持平衡，避免市場動盪與衝擊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言