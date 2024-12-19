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彭金隆：擬耗時1年蒐集意見 結構性修正保險法

中央社／ 台北19日電

牽動保險市場發展的保險法即將大規模翻修。金管會主委彭金隆今天表示，保險法已逾20年未大修，預計以1年時間蒐集各方意見，翻修保險契約法及業法，希望在此次修法周延考量未來2、30年市場所需架構。

彭金隆今天上午列席立法院財政委員會，國民黨立委林德福關注，金管會研議翻修保險法，是否有確定時間表。

彭金隆表示，保險法涵蓋保險契約法及保險業法，過往大修較著重保險業法，但保險契約法亦有諸多待討論之處，另隨金融環境改變，金融科技、永續金融及資本監理制度與20年前均有顯著不同，保險業法亦需通盤檢討，因此金管會決議啟動結構性修法。

彭金隆指出，保險法1929年訂定，前一次大修為2001年至2002年間，他認為保險法須隨時間改變，金管會預計以1年時間蒐集各方意見，不預期後續修正時間表。

他強調，保險業為金融市場非常重要的產業，保險市場要持續發展，保險法為基礎工程，「寧可把它修好也不要急」。

彭金隆直言，因應社會上突發狀況，保險法立即改變是必然，但此類修法時常無法考慮得太周延，他希望除了為解決日常問題而修法，亦要有結構性調整，讓未來2、30年保險市場所需架構，可在此次修法周延考量。

林德福詢問，保險法修法方向，會否牽動外商保險公司來台甚至撤台意願，彭金隆說，外商保險公司是否來台，主要視市場發展，若台灣做得健全、市場蓬勃發展，自然容易吸引外商保險公司設點，「若不好，我們不會修，我們只會朝好的方向修」。

保險 林德福 金管會

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