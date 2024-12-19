當沖降稅再延三年若未獲立院通過怎麼辦？彭金隆：有備案
證交法的當沖降稅很有可能在立法院本會期之前過不了關，金管會主委彭金隆今日在答覆民進黨籍立委李坤城質詢時指出，金管會已有備案，包括交易系統的改變，例如修改程式，代徵作業、人力加班的支出等，已有要求券商研議。
距離年底只剩10天，朝野意見嚴重分歧的選罷法列為優先法案，並排在證交法之前，李坤城質疑，當沖降稅再延三年，現在的最壞打算就是被排擠、過不了，對此彭金隆作出上述回應。
彭金隆表示，還剩10天，仍有努力空間，但他也坦言，的確有過不了關的可能，對此金管會已有上述的備案準備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言