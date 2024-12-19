三大上市租賃公司納金保法，最快明年上半年上路。金管會主委彭金隆今日指出，對於租賃融資公司的「監管套利」，在融資公司專法完成立法之前，將對大型的租賃融資公司先用金保法來納管，重點在於消費者權益管理；若依時程來看，開二次公聽會後公告，法規預告約60天，因此預告之後4至5個月可上路，時間最快落在明年上半年。

立法院財委會審查金管會預算，彭金隆今日備詢時做出以上表示。

民進黨籍召委賴惠員問，中古車融資和先買後付已接近一半規模，這三家公司占整體租賃業規模90%了，但以比銀行更靈活方式借給消費者。對此彭金隆也回應，融資公司過去對企業金融有一定角色與貢獻，但最近問題都出在車貸、先買後付這些個人金融，他進而強調，金保法是管個人業務，不會使其法人業務受影響，將積極和業者再溝通。

彭金隆指出，12月13日已發函給銀行公會，包括第一，要做好貸後管理，目的與用途要勾稽，第二，一般放款流入不動產，要納入不動產風管機制及範圍等等，他也強調，融資公司專法從民國85年討論到現在，有不同時空環境，現已委外研究，這段空窗期就雙軌並進，用金保法先納管。

彭金隆也強調，租賃業者的融資行為若已做到「類金融」服務，且對消費者有負面影響時，就會用公權力積極介入。彭金隆也表示，雖然債信較不好的客戶會去租賃公司借錢，但他也強調，即使是債信不好的民眾，契約公平對待每個客戶是基本道理，才會納管。