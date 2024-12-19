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超萌 LINE 貼圖 富邦X胖水豚歡度聖誕和新年佳節

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦X胖水豚16張超萌LINE貼圖限時下載中！歡度聖誕和新年佳節。（富邦金控／提供）
富邦X胖水豚16張超萌LINE貼圖限時下載中！歡度聖誕和新年佳節。（富邦金控／提供）

繼「富邦運動明星」與「富邦X柴犬皮皮 暖萌過節慶」LINE貼圖後，富邦金控攜手重量級知名貼圖創作者胖水豚/卡比胖拉，再次推出免費LINE貼圖！除了常用的日常問候語外，還有聖誕與新年祝福語等16張超可愛貼圖。即日起至2025年3月17日，只要加入「富邦FUBON」LINE官方帳號好友，並綁定個人化服務，即可免費下載使用效期180天的超萌貼圖，以溫暖俏皮的風格拉近與親友間的距離，傳遞正向力量。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控積極經營數位平台，持續提供客戶創新的數位體驗。「富邦FUBON」LINE官方帳號是全台唯一提供單一平台整合服務的金控官方帳號，截至目前用戶數已突破531萬人。各子公司也在今年陸續於官方帳號新增服務項目，如：富邦人壽於9月導入「LINE通知型訊息」服務，保戶可於第一時間接收新契約投保、保全變更、繳費方式變更及保單借款等案件受理進度訊息；富邦產險於11月份推出「旅平卡辦卡完成通知」服務，方便保戶在繁忙的生活中接收重要訊息。

只要成為富邦金控任一子公司會員客戶，並完成個人化服務申請綁定，除了可下載與胖水豚合作的限時免費貼圖外，也可於「富邦FUBON」LINE官方帳號上使用各子公司提供的服務及參與活動，如：富邦證券股票抽籤通知及每日成交淨收付通知、富邦產險繳費通知及續保通知等，提供整合式的數位金融體驗，讓客戶資訊不漏接；此外，還有不定期好友抽獎及好友專屬生日禮，每月壽星完成指定任務，最高可獲得600點LINE POINTS好禮。

這個冬天，歡迎邀請更多好友加入「富邦FUBON」LINE官方帳號，下載富邦金控與胖水豚合作的免費貼圖，一起體驗數位服務帶來的便利與驚喜，用滿滿的可愛與祝福，讓佳節更添溫暖與歡樂。

「富邦X胖水豚陪你可愛迎接新的一年」LINE貼圖活動資訊

 活動網址：https://www.fubon.com/LINE/2024linesticker/

 下載期限：2024年12月17日至2025年03月17日止。

 使用效期：下載後180天內。

 下載連結：https://line.me/S/sticker/33331；也可於LINE貼圖小舖搜尋「富邦FUBON」或貼圖名稱「富邦 × 胖水豚陪你可愛迎接新的一年」下載。

 富邦FUBON LINE官方帳號網址：https://lin.ee/p8aEsDp

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