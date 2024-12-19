因應AI新世代、氣候變遷挑戰 國泰產：企業積極提升資產風險管理韌性

根據世界經濟論壇（WEF）發布的《2024全球風險報告》，未來十年內全球主要風險包括氣候變遷、科技發展等因素，面對這些日益複雜的挑戰，企業資產的保護與風險管理策略成為業界關注重點，也是永續經營不可忽視的一環。而產險業的「資產風險管理」則聚焦在如何減少資產減損，及鼓勵企業透過多元的資產風險管理策略，以維持長期經營穩健和競爭力，使企業資產價值達到最大化。為此，國泰產險舉辦「企業資產風險管理研討會」，針對台灣災害潛勢、智慧防災新技術、企業持續營運計畫BCMS 、重大事故災後理賠實務及儲能系統安全等議題進行深入探討，並邀請業界、學界專家到場交流，期望能提升企業對資產風險管理的重視與成效。

2024年，台灣歷經花蓮0403大地震與三個中、強度颱風侵襲，加上中美貿易因美國選舉結果進入全新階段，全球科技也邁入AI新世代，各類事件對企業營運造成多方面衝擊。因此，企業需及早部署完善的風險管理措施，以有效降低災害帶來的資產損失，並強化企業營運的韌性。

國泰產險「企業資產風險管理研討會」從防災、儲能、永續經營等多個面向進行探討，包括全球氣候變遷對台灣災害的影響，將AIoT 4 (AI+IoT)智慧防災技術融入企業的防災計畫，提升災害預警與防範能力。例如利用各地的災情預警監控系統設備，如雨量站、土石流潛勢溪流監控器等IoT設備的即時數據回報，輔以AI人工智慧模擬軟體的雲端運算，提早警示災害發生的可能，而進行災害預防作業，在各地政府的災害應變中心或企業的緊急應變計畫內都可運用。另也借鏡高科技廠地震防災實務經驗，提供企業防震新思維，降低地震造成的損失。也透過現場專家的查核實務經驗，介紹運用ISO 22301標準來強化企業營運持續管理系統，提供常見的缺失及改善建議，並分享儲能系統火災風險分析技術與應用案例，協助企業降低儲能系統風險。

企業資產風險管理議題在業界及學界都受到高度重視，更因探討議題涵蓋多重面向、各個專業領域，研討會中也特別邀請興創知能公司總經理鄭錦桐、陽明交通大學土木系教授王彥博、諾德保險經紀公司資深副總李清旭、英商麥理倫公證公司總經理蔡宜書、工研院綠能與環境研究所資深研究員吳俊星、中華民國消防設備師(士)協會理事長何岫璁等貴賓，讓企業代表與專家學者進行良性互動，透過專業討論與經驗分享，讓企業資產風險管理能力從規劃走向實務。

國泰產險副總經理翁翠柳表示，「企業資產是企業營運的基石，有效管理資產風險、降低災害損失，是企業永續經營的關鍵。」國泰產險長期致力於協助企業建立完善的風險管理機制，透過舉辦研討會，分享最新的風險管理知識與技術，希望能夠幫助企業提升防災意識，降低災害帶來的衝擊。國泰產險提供完善的「保險保障規劃」和專業的「損害防阻服務」，增進企業資產管理策略的完整性，未來也將持續運用核心職能「保險保障、損害防阻」，為企業客戶和社會大眾提供最完整的服務和保障。