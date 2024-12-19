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元大證券投資先生APP 用數據回顧2024年ETF投資熱潮

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

今年以來，台股ETF投資熱潮持續升溫，受益人數屢創新高。隨著年末將至，廣受投資人歡迎的元大證券「投資先生」APP推出年度回顧，這次回顧以台股市況與ETF投資焦點為主軸，運用大數據統計百萬名用戶的ETF投資盛況，打造個人化年度回顧，投資人登入投資先生APP後即可查看今年在存股策略上的表現，了解自己是哪一類型的ETF專家。

元大證券「投資先生」APP 年度回顧內容兼具兩大面向，包括今年台股熱門投資話題、台股ETF的重要里程碑。透過投資先生APP用戶行為數據，洞悉廣大用戶交易行為與使用情境，如定期定額人氣王、最多人感興趣的AI發燒話題等資訊。依據每位客戶不同的ETF投資方式，如長期投資領息族、穩扎穩打定期存股族、積極參與新發行ETF募集的趨勢族，以趣味性的角色分類，給予不同ETF投資專家稱號。

「投資先生」APP累計突破500萬次下載數，豐富便捷的交易功能滿足客戶多元投資需求，新推出的ETF專區獨立呈現台股ETF市值與報酬，方便用戶檢視ETF存股績效。此外，ETF專區整合台灣、美國、日本等國際市場的ETF產品，投資人還能選擇元大證券獨家推出的ETF投資組合，透過定期定額一次買進3檔精選ETF標的，搭配活動好評再延長，享單筆手續費均一價，輕鬆買進一籃子股票組合。

ETF 台股

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