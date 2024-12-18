金控尾牙拚場 富邦金祭2,000萬元高額摸彩獎金

農曆春節前夕，金控旺年會、尾牙陸續登場。金控獲利王富邦金控（2881）今年將舉行兩場尾牙，2025年1月4日先於高雄展覽館南館舉辦高雄場，隨後於1月11日在南港展覽館一館舉辦台北場，高雄場及台北場參與人數估計各約3,800人及1.6萬人。

富邦金表示，尾牙現場將邀請藝人及公益團體表演，摸彩抽獎總獎金達2,000萬元，中獎機率為七成以上，希望以此犒賞員工一年來的辛勞。

富邦金說明，此次謝年會活動聚焦富邦Run ForGreenᵀᴹ倡議計劃的跑步植樹概念，連結富邦落實減碳及永續淨零等作為，主題設定為「Green Power集樹超前」。

今年國內外股市維持多頭氣勢、激勵金控獲利大幅成長，富邦金先前公布，2024年11月自結稅後純益103.6億元，單月獲利創歷年11月新高；累計今年前11月稅後純益1,406.5億元，為歷年前11月次高紀錄，每股稅後純益（EPS）為10.03元，今年尾牙也祭出高額的抽獎獎金以慰勞員工。

壽險龍頭國泰金控（2882）則是維持由各子公司、單位各自舉辦尾牙，形式授權各單位視需要與主客觀條件評估辦理。