一銀深耕ESG 多元公益滿檔

第一銀行長期深耕ESG，落實環境永續與社會公益，2024年舉辦近70場公益活動，包含照護偏鄉居民健康、守護海岸淨灘、植樹減碳、保育生物多樣性、支持有機農場友善耕作、關懷弱勢，及協助資源弱勢學校汰換傳統燈具等，總計逾1,500位同仁自發性加入志工行列，受惠人數約6,000人次，以實際行動推動環境永續與多元化公益活動。

在近70場公益活動中，第一銀行今年舉辦43場愛心關懷活動，志工們前往老人照護機構、教養院、育幼院及偏鄉學校等社福單位，透過關懷陪伴，舉辦環境教育課程、宣導安養信託及金融知識，並捐贈所需物資設備，送上滿滿的愛與溫暖；為擴大推展生物多樣性保育，第一銀行以植樹、淨灘、濕地保育、環境教育等四大行動，於全台舉辦十場活動，其中於基隆、淡水及恆春淨灘撿拾逾300公斤廢棄物，並於台中地區進行植樹造林，種下逾2,000棵樹苗。

為支持友善環境耕作，第一銀行今年舉辦26場有機農場活動，透過贊助在地青農物資設備，支持地方創生，活化地方發展，並攜手志工前往有機農場協助耕種、採收、育苗及除草等產銷工作，同時推廣有機農作物，購買1,872公斤有機蔬菜導入員工綠色餐廳，並分贈予社福團體。

值得一提的是，第一銀行及第一銀行文教基金會持續推動「綠光傳愛」永續計畫，與第一金控其他子公司攜手合作，今年幫助全台18所資源缺乏學校安裝近7,000套LED燈具，以打造優質的教育環境，預估每年減少約342公噸碳排放量，減少約276萬元電費支出。

展望未來，第一銀行將持續強化永續金融DNA，鼓勵同仁自發性參與志工服務，並挹注資源推展社會公益及環境永續發展，號召更多企業一起投入公益志業，同時發揮第一銀行「就在你左右」的精神，以具體行動回饋、關懷社會，貫徹「永續金融，第一品牌」經營目標。