一銀深耕ESG 多元公益滿檔

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第一銀行積極落實環境永續與社會公益，2024年舉辦近70場公益活動，受惠人數約6,000人次。 第一銀行／提供
第一銀行積極落實環境永續與社會公益，2024年舉辦近70場公益活動，受惠人數約6,000人次。 第一銀行／提供

第一銀行長期深耕ESG，落實環境永續與社會公益，2024年舉辦近70場公益活動，包含照護偏鄉居民健康、守護海岸淨灘、植樹減碳、保育生物多樣性、支持有機農場友善耕作、關懷弱勢，及協助資源弱勢學校汰換傳統燈具等，總計逾1,500位同仁自發性加入志工行列，受惠人數約6,000人次，以實際行動推動環境永續與多元化公益活動。

在近70場公益活動中，第一銀行今年舉辦43場愛心關懷活動，志工們前往老人照護機構、教養院、育幼院及偏鄉學校等社福單位，透過關懷陪伴，舉辦環境教育課程、宣導安養信託及金融知識，並捐贈所需物資設備，送上滿滿的愛與溫暖；為擴大推展生物多樣性保育，第一銀行以植樹、淨灘、濕地保育、環境教育等四大行動，於全台舉辦十場活動，其中於基隆、淡水及恆春淨灘撿拾逾300公斤廢棄物，並於台中地區進行植樹造林，種下逾2,000棵樹苗。

為支持友善環境耕作，第一銀行今年舉辦26場有機農場活動，透過贊助在地青農物資設備，支持地方創生，活化地方發展，並攜手志工前往有機農場協助耕種、採收、育苗及除草等產銷工作，同時推廣有機農作物，購買1,872公斤有機蔬菜導入員工綠色餐廳，並分贈予社福團體。

值得一提的是，第一銀行及第一銀行文教基金會持續推動「綠光傳愛」永續計畫，與第一金控其他子公司攜手合作，今年幫助全台18所資源缺乏學校安裝近7,000套LED燈具，以打造優質的教育環境，預估每年減少約342公噸碳排放量，減少約276萬元電費支出。

展望未來，第一銀行將持續強化永續金融DNA，鼓勵同仁自發性參與志工服務，並挹注資源推展社會公益及環境永續發展，號召更多企業一起投入公益志業，同時發揮第一銀行「就在你左右」的精神，以具體行動回饋、關懷社會，貫徹「永續金融，第一品牌」經營目標。

志工 第一銀行

延伸閱讀

影／超可愛！三級保育動物「螃蟹獵人」現蹤 阿里山覓食

三峽美人茶特等獎得主陷租保育林種茶風波 當事人：良心種地不容抹黑

台泥入選DJSI世界及新興雙指數成分股 創建材業新里程

上海商銀再度入選道瓊永續指數

相關新聞

公銀首購房貸利率升破2.5% 預估下季底有機會緩解

接近年關搶錢不易加上步入農曆年前交屋旺季，公股行庫不動產相關放款難以壓低下，房貸仍然吃緊，使得房貸利率最近微幅調升，公股...

金管會：友善高齡將去標籤化

為營造更友善的中高齡金融環境，高齡消費者強化保護措施可能鬆綁。金管會主委彭金隆昨（18）日表示，將推動「去標籤化」，減少...

壽險現金淨流出3,137億

壽險業保費「入不敷出」已成「新常態」。根據保發中心發布的最新統計，今年累計至10月底，壽險保費收入連九月低於保險給付，現...

凱基壽贊助社福愛心路跑

凱基金控旗下凱基人壽秉持與社會共好的初心，長期關注心智障礙者自立及安老議題，贊助瑪利亞社會福利基金會首度舉辦的「2024...

一銀深耕ESG 多元公益滿檔

第一銀行長期深耕ESG，落實環境永續與社會公益，2024年舉辦近70場公益活動，包含照護偏鄉居民健康、守護海岸淨灘、植樹...

彰銀主辦官田鋼76億聯貸

彰化銀行統籌主辦官田鋼鐵公司5年期76億元聯貸案順利募集完成，於昨（18）日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長胡光華代表聯貸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。