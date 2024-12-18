揚智購買轉投資寰宇智芯26.1％股權

機上盒（STB）晶片廠揚智（3041）於18日晚公告，向多家公司購買轉投資寰宇智芯(成都)的股權。

揚智是以約人民幣6,237萬元，折合新台幣約2.8億元的價格，購買寰宇智芯26.1％股權。交易對象包括廈門金景華犇創業投資合伙企業、豐新參有限合伙、重慶華超企業管理諮詢有限公司、香港創新系統整合有限公司，以及Keenest Electronic Corp.等廠商。

根據揚智公告，達成合約中付款條件後，將支付交易價金的35%；完成股權過戶程序後，會分2年8期支付剩餘65%交易價金。包括這次交易，揚智累計持有寰宇智芯58.42%股權。

揚智表示，該公司是依照增資協議補充條款，且基於避免業務經營風險，及長期營運發展綜合考量，所以完成上述股權購買事宜，購股資金來源為自有資金。

揚智在今年初時就已提列寰宇智芯資產減損1.5億元，及提列股權投資賠償3.7億元。

揚智是於2022年時與寰宇智芯其他投資人簽署增資協議，當時依當地資本市場商業慣例簽有股份回購條款，有鑑於經營不利原因，評估未來觸發契約條件的風險增加，在保守原則前提下，因此提列股權投資賠償準備3.7億元。