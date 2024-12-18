揚智購買轉投資寰宇智芯26.1％股權

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

機上盒（STB）晶片廠揚智（3041）於18日晚公告，向多家公司購買轉投資寰宇智芯(成都)的股權。

揚智是以約人民幣6,237萬元，折合新台幣約2.8億元的價格，購買寰宇智芯26.1％股權。交易對象包括廈門金景華犇創業投資合伙企業、豐新參有限合伙、重慶華超企業管理諮詢有限公司、香港創新系統整合有限公司，以及Keenest Electronic Corp.等廠商。

根據揚智公告，達成合約中付款條件後，將支付交易價金的35%；完成股權過戶程序後，會分2年8期支付剩餘65%交易價金。包括這次交易，揚智累計持有寰宇智芯58.42%股權。

揚智表示，該公司是依照增資協議補充條款，且基於避免業務經營風險，及長期營運發展綜合考量，所以完成上述股權購買事宜，購股資金來源為自有資金。

揚智在今年初時就已提列寰宇智芯資產減損1.5億元，及提列股權投資賠償3.7億元。

揚智是於2022年時與寰宇智芯其他投資人簽署增資協議，當時依當地資本市場商業慣例簽有股份回購條款，有鑑於經營不利原因，評估未來觸發契約條件的風險增加，在保守原則前提下，因此提列股權投資賠償準備3.7億元。

增資 揚智

延伸閱讀

高價IP股漲多休息 揚智盤中爆量續漲

科技業高管綠卡等了7年…川普勝選恐掀人才出走潮 2國家成移民新選擇

北市運動中心行銷大陸選手 民進黨議員批：長他人志氣

經濟快評／南韓尹錫悅突發「戒嚴令」 經濟將雪上加霜

相關新聞

金融業獲利豐收年 富邦金尾牙摸彩將祭2千萬獎金

隨年末將近，金控尾牙規劃出爐，獲利王富邦金擬祭新台幣2000萬元摸彩總獎金，中獎率估達7成以上。具併購題材的台新金及新光...

壽險保費入不敷出！今年累計現金流出破3000億元 創下歷史新高

壽險業保費「入不敷出」已成「新常態」。根據保發中心發布的最新統計，今年累計至10月底，壽險保費收入連九月低於保險給付，現...

央行將舉行第4季理監事會 「這指標」提前預言利率決策

中央銀行18日標售2年期定存單，得標利率1.457%，連五降並為今年6月以來的七個月新低，並較前一個月減少0.004個百...

冠軍人均925萬！全台存款統計出爐 台北一、新竹二…第三名滿意外

台灣各縣市金融機構存款餘額、人均存款統計出爐，根據金管會資料，存款餘額第一名以台北市為首，高達23兆元，新北市、台中市跟在其後，分別為7.3兆元和6.1兆元。除了存款餘額，還有人均存款排名，同樣是以台北市為首，人均高達925萬元。

新台幣午盤貶1.7分 暫收32.532元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.532元，貶1.7分，成交金額5.97億美元

高齡友善金融環境升級 彭金隆：錄音錄影限制去標籤化

高齡消費者強化保護措施可能鬆綁。金管會主委彭金隆18日指出，金管會持續落實中高齡客戶友善金融環境，將會「去標籤化」。彭金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。