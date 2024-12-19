壽險現金淨流出3,137億

壽險業保費「入不敷出」已成「新常態」。根據保發中心發布的最新統計，今年累計至10月底，壽險保費收入連九月低於保險給付，現金淨流出規模一舉突破3,000億元、達3,137億元，超越去年全年的2,175億元，成為歷史新高。

一名壽險業高層分析，近年來部分壽險公司出現流動性問題，主要是美國聯準會先前「暴力升息」，促使美元定存利率、美元債券利率高漲至4%甚至5%，加上新台幣匯率貶值、美元水漲船高，刺激保戶湧現美元保單解約潮；不過，隨著美國聯準會啟動降息循環，明年新台幣匯率貶勢可能逆轉，美元保單解約潮也可望進一步緩和。

保發中心資料顯示，今年10月總保費收入為1,805億元、保險給付為2,011億元，均為今年3月以來的八個月新低，保費收入扣除保險給付後，單月現金淨流出206億元，為三個月低點。

累計今年前十月，保費收入為1兆9,196億元，保險給付為2兆2,333億元，現金淨流出規模高達3,137億元，為歷年最大，顯示保費收入低於保險給付的情況雖已見緩解，但短期內仍無法扭轉此一趨勢，恐將延燒至明年。

觀察今年10月，總給付2,011億元裡，解約金占1,291億元，約六成四，不過壽險業者說，10月總給付2,011億元較去年同期減少6%、約117億元，主要是相較去年10月美元匯率位於高點，今年略見貶值，傳統型美元保單解約較去年同期減少。

據悉，今年10月傳統型保單解約較去年同期減少282億元，其中新台幣保單解約增加77億元、美元解約減少324億元，投資型保單解約增加99億元。

累計今年前十月，保險給付裡，解約強占六成七、金額逾1兆5,000億元、達1兆5,014億元，保險生存還本與滿期金僅3,034億元。

回顧今年前十月，解約潮在8月達到高峰、約1,713億元，3月、4月、5月與7月均突破1,600億元，10月解約金降為1,291億元，為今年3月以來的八個月低點。