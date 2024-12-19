公銀首購房貸利率升破2.5% 預估下季底有機會緩解

接近年關搶錢不易加上步入農曆年前交屋旺季，公股行庫不動產相關放款難以壓低下，房貸仍然吃緊，使得房貸利率最近微幅調升，公股行庫承作非新青安房貸的首購房貸利率，上升到2.5%以上，較前一、兩個月還有2.5%以下略高，預期可能要到農曆年後、明年第1季底才或有機會略為緩解。

公股行庫今年第2季以來房貸滿水位、民眾排隊等申貸獲准或者實際撥貸的狀況，在新青安房貸逐漸降溫下稍稍喘口氣，但是接近年關，不少銀行近期調升房貸指標利率，以及交屋旺季到來，必須針對已簽約額度的房貸戶進行撥貸，或者是土建融轉為分戶房貸下，公股行庫的房貸利率也出現微幅調升，非新青安房貸的一般首購房貸利率，從原本約2.4%上下略升至2.5%多。

至於第二套房利率，部分公股行庫原本就拉高到3%，最近有更多行庫拉高到3%以上，有公股行庫表示，因為交屋旺季、應付已核准簽約戶的房貸需求很吃力，大概做不到第二套房房貸。

一銀高層主管指出，根據銀行法72-2條規定，銀行辦理土建融與房貸等不動產相關放款，不得超過放款時的存款總餘額及金融債券發售額的三成，現在碰到年關交屋旺季，儘管新青安房貸水位下降，但整體不動產放款量其實沒有減少，而分母的存款則是碰到年關「搶錢」困難，企業戶存款調動波動大，也不大可能像部分民營銀行拉高利率搶台幣存款，因此分母縮水下導致房貸仍然很緊，房貸戶排隊的時間還是要一到三個月。

兆豐銀高層主管表示，除了銀行法72-2條的規定外，央行要求自主管理不動產相關放款集中度，但是在碰到交屋旺季下，目前不動產相關放款水位難以降低，使得兆豐銀的不動產放款占總放款比重，仍在35%附近的高位，因此非新青安的首購利率拉到2.5%以上，第二套房房貸利率雖有3%但恐怕也很難承作。

不具名行庫主管表示，央行雖然在第1季升息後，於後來兩次會議維持利率不變，預期今（19）日利率會議可能利率維持不動的機會也較大，但是9月調升存款準備率已經使得國銀房貸吃緊壓力增加，預期資金較緊的狀況，可能要等到農曆年後再觀察是否有得到紓解。