金管會：友善高齡將去標籤化

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
金管會主委彭金隆表示，將推動「去標籤化」，減少對高齡族群的刻板限制。 聯合報系資料照片
金管會主委彭金隆表示，將推動「去標籤化」，減少對高齡族群的刻板限制。 聯合報系資料照片

為營造更友善的中高齡金融環境，高齡消費者強化保護措施可能鬆綁。金管會主委彭金隆昨（18）日表示，將推動「去標籤化」，減少對高齡族群的刻板限制。例如，現行規定，高齡者購買金融商品須錄音錄影，這對部分健康狀況良好的中高齡族群來說並不公平，認為強化保護措施不應該一刀切、「不能光用年齡切割」。

彭金隆指出，台灣正快速進入高齡化社會，未來幾年退休議題將更重要。他認為，中高齡者的金融需求應被視為多元且個別化，而非光用年齡一刀切的限制措施。「我們需要建構真正友善的中高齡客戶金融環境」。

中高齡 金管會 高齡化

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