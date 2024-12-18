兆豐銀2025匯利率巡迴講座 助客戶迎接川普2.0巨浪來襲

兆豐金（2886）旗下兆豐銀行18日於台中舉辦首場「2025年匯利率展望暨衍生性金融商品運用講座」，由兆豐銀行副總經理陳昭蓉率領交易團隊剖析金融市場概況與明年度的匯利率展望，系列巡迴講座報名踴躍，本場共吸引中部地區百餘名企業高階主管及財務人員熱情參與，兆豐銀行專業團隊帶領客戶掌握總經趨勢、破浪前行。

兆豐銀行首先回顧2024年金融市場概況。美國總統當選人川普將重新入主白宮，全球政經局勢及金融市場的不確定性提高， 除了日本、台灣外，各國已步入降息循環，歐洲方面，今年以來歐元區四度降息，明年料會再進一步調降利率，瑞士、瑞典則加快降息步伐；美國方面，受就業及通膨經濟數據反覆不一，市場不斷修正美元降息的幅度及時間點，使得2024年美元指數及美債殖利率整體呈現區間震盪格局；台灣方面則出現股匯不同調的情形，台幣匯價受制於美元高利率的優勢表現偏弱。

展望來年，兆豐銀行表示，2025年將是「川普2.0」影響深遠的一年，並提醒客戶應留意未來川普政策對國際貿易、經濟及地緣政治的影響，例如驅逐非法移民及貿易保護主義將推升商品價格，延長減稅措施將使得美國政府增加舉債金額，這些因素雖有助於美元強勢，但是川普主張美國製造、強化美國能源生產地位、結束俄烏戰爭，以及新任財長主張削減政府支出等政策，卻可能令美元走弱。在川普政策對美元走勢的影響相當分歧的情況下，預期未來匯率波動加劇，利率前景依然充滿不確定性；此外，兆豐銀行也逐一分析影響2025年歐元、日圓及人民幣等貨幣的主要因素，並介紹匯利率避險工具來幫助企業應對明年金融環境的變化。

兆豐銀行表示，除了台中首場講座以外，接下來也將陸續在新竹、高雄及台北等地共計舉辦四場講座，兆豐銀行將攜手客戶共同應對未來金融市場的變化，迎接「川普2.0」的挑戰。