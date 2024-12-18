壽險保費入不敷出！今年累計現金流出破3000億元 創下歷史新高

壽險業保費「入不敷出」已成「新常態」。根據保發中心發布的最新統計，今年累計至10月底，壽險保費收入連九月低於保險給付，現金淨流出規模一舉突破3,000億元、達3,137億元，超越去年全年的2,175億元，創下歷史新高紀錄。

保發中心資料顯示，今年10月總保費收入為1,805億元、保險給付為2,011億元，均為今年3月以來的八個月新低，保費收入扣除保險給付後，單月現金淨流出206億元，為三個月低點。

累計今年前十月，保費收入為1兆9,196億元，保險給付為2兆2,333億元，現金淨流出規模高達3,137億元，為歷年最大，顯示保費收入低於保險給付的情況雖已見緩解，但短期內仍無法扭轉此一趨勢，恐將延燒至明年。

觀察今年10月，總給付2,011億元裡，解約金占1,291億元，約六成四，不過壽險業者說，10月總給付2,011億元較去年同期減少6%、約117億元，主要是相較去年10月美元匯率位於高點，今年略見貶值，傳統型美元保單解約將去年同期減少。據悉，今年10月傳統型保單解約較去年同期減少282億元，其中新台幣保單解約增加77億元、美元解約減少324億元，投資型保單解約增加99億元。

累計今年前十月，保險給付裡，解約強占六成七、金額逾1兆5,000億元、達1兆5,014億元，保險生存還本與滿期金僅3,034億元。

回顧今年前十月，解約潮在8月達到高峰、約1,713億元，3月、4月、5月與7月均突破1,600億元，10月解約金降為1,291億元，為今年3月以來的八個月低點。

壽險業者指出，以今年第3季資料估算，10月壽險約有727億元的利息收入入袋，因此，10月總保費收入雖低於保險給付206億元，總保費收入加上利息收入727億元後足以支付保險給付，現金流入約520億元。

今年前十月，保費收入扣除給付後，現金淨流出3,137億元，但估計約有7,210億元的利息收入入帳，現金呈淨流入4,073億元，顯示壽險業並無流動性問題。