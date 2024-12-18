金融業獲利豐收年 富邦金尾牙摸彩將祭2千萬獎金

中央社／ 台北18日電
富邦金控。 圖／富邦金控提供
富邦金控。 圖／富邦金控提供

隨年末將近，金控尾牙規劃出爐，獲利王富邦金擬祭新台幣2000萬元摸彩總獎金，中獎率估達7成以上。具併購題材的台新金及新光金將於同天同地點不同樓層舉辦尾牙，隨今年營運繳佳績，新光金透露獎金及中獎率都將提高。

資本市場多頭帶動金融業今年獲利暢旺，14家上市金控累計今年前11月稅後淨利達5714.57億元，年增58.8%，全年有望超越2021年的5806.29億元紀錄、登金控史上最賺一年，金控尾牙規劃亦備受矚目。

金控獲利王富邦金將舉行2場尾牙，2025年1月4日先於高雄展覽館南館舉辦高雄場，隨後於1月11日在南港展覽館一館舉辦台北場，高雄場及台北場參與人數估計各約3800人及1.6萬人。

富邦金說明，此次謝年會活動聚焦富邦Run ForGreenᵀᴹ倡議計劃的跑步植樹概念，連結富邦落實減碳及永續淨零等作為，主題設定為「Green Power集樹超前」。

富邦金表示，尾牙現場將邀請藝人及公益團體表演，摸彩抽獎總獎金達2000萬元，中獎機率為7成以上，希望以此犒賞員工辛勞。

今年備受金融市場關注的金控併購案主角，台新金及新光金將於同天同地點、不同樓層舉辦尾牙。台新金說明，旺年會採全台員工萬人齊聚辦桌，活動訂於2025年1月4日中午於台北南港展覽館1館4樓舉行。

今年台新金旺年會表演除了邀請台新戰神啦啦隊登台演出，也循例會由台新集團各子公司及事業群所組成的4大聯隊規劃音樂舞蹈表演。

台新金指出，一年一度旺年會，除備有美食佳餚感謝員工努力付出外，公司亦規劃多項抽獎活動及表演節目，邀請所有員工同樂。新光金則透露，預估尾牙參加人數約7800人，屆時將邀藝人及偶像團體表演，隨營運績效轉佳，獎金及中獎率都將較前一次尾牙提高。

國泰金將由各子公司、單位各自舉辦尾牙，形式授權各單位視需要、主客觀條件評估辦理。中信金尾牙近年皆由各業務單位自行舉辦，今年共計將規劃至少6場次尾牙活動。永豐金則表示，尾牙採各事業單位在地化、分群化辦理。

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